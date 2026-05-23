Avanzan con la recuperación de un histórico tren en la Patagonia. Foto: Gobierno de Santa Cruz.

Después de años de abandono, un antiguo ramal ferroviario de la Patagonia podría volver a funcionar con el objetivo de mejorar la conectividad, fortalecer la producción regional y potenciar el turismo en el sur argentino. El proyecto busca recuperar una traza estratégica que durante décadas permaneció fuera de servicio.

La iniciativa se desarrolla en la provincia de Santa Cruz y apunta a reactivar el tramo ferroviario que une Jaramillo y Fitz Roy, una zona considerada clave para distintas actividades económicas de la región.

El proyecto que busca reactivar un histórico ramal patagónico

La recuperación del tren forma parte de un plan provincial de infraestructura orientado a generar nuevas oportunidades de desarrollo económico. La idea es que el ferrocarril vuelva a convertirse en una herramienta para transportar mercadería, reducir costos logísticos y mejorar la conexión entre localidades del interior santacruceño.

Además del impacto productivo, el Gobierno provincial considera que el regreso del tren podría abrir nuevas posibilidades para el turismo en la Patagonia, una región reconocida por sus paisajes y extensas distancias.

La iniciativa se desarrolla en la provincia de Santa Cruz y apunta a reactivar el tramo ferroviario que une Jaramillo y Fitz Roy. Foto: Gobierno de Santa Cruz.

Producción, minería y turismo: los sectores que podrían beneficiarse

Uno de los principales objetivos del proyecto es acompañar el crecimiento de actividades vinculadas a la minería, la ganadería y el turismo. Actualmente, gran parte del transporte depende exclusivamente de rutas terrestres, lo que incrementa los costos y los tiempos de traslado.

Con la recuperación del servicio ferroviario, se espera facilitar el movimiento de cargas y mejorar la integración territorial en distintas zonas de la Patagonia austral.

Las reuniones que comenzaron para avanzar con la recuperación del tren

En las últimas semanas se realizaron encuentros entre funcionarios provinciales y representantes del sector ferroviario para analizar los pasos necesarios para poner nuevamente en marcha el ramal.

Entre los temas discutidos aparecen la futura incorporación de trabajadores, la capacitación de personal y la planificación de la infraestructura necesaria para reactivar el servicio. Aunque todavía no se informó una fecha oficial de funcionamiento, desde la provincia consideran que el proyecto será clave para el desarrollo regional.

La iniciativa se desarrolla en la provincia de Santa Cruz y apunta a reactivar el tramo ferroviario que une Jaramillo y Fitz Roy. Foto: Gobierno de Santa Cruz.

Un tren que busca recuperar la identidad ferroviaria de la Patagonia

La iniciativa también tiene un fuerte componente histórico y cultural. Durante décadas, el ferrocarril fue una pieza fundamental para la conectividad de muchas localidades patagónicas y su recuperación representa una apuesta por revitalizar parte de esa identidad ferroviaria.

Con este proyecto, Santa Cruz busca combinar producción, empleo y turismo en una obra que podría convertirse en uno de los principales planes de infraestructura del sur argentino.