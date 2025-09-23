Sin lluvias, pero con poco sol: el clima en la Ciudad de Buenos Aires este martes 23 de septiembre
El comienzo de la primavera en la Ciudad de Buenos Aires todavía mostró pocas señales del clima típico de la época, más allá de la temperatura. La nubosidad intensa parece protagonizar la semana, según lo advertido por el pronóstico del tiempo, aunque todavía no hay lluvias a la vista.
Cómo estará el clima en Buenos Aires este martes 23 de septiembre
Según lo detallado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, este martes 23 de septiembre se espera poca presencia del sol en CABA y sus alrededores. De todos modos, la máxima vuelve a rondar cerca de los 20°, algo que puede hacer la jornada más llevadera.
Durante la mañana, se esperan las mejores condiciones del día: el cielo estará parcialmente nublado, mientras que a la tarde llegarán las desmejoras. La nubosidad indica que estará mayormente nublado hasta la noche inclusive, aunque no se esperan lluvias este martes.
La temperatura mínima se ubicará en los 6°, mientras que la máxima tocará los 19°. Estas cifras se replicarán a lo largo de la semana, con modificaciones leves, aunque con una mejora notable el viernes 25, ya que la máxima será de 24°.
Una buena noticia es que no se darán ráfagas de viento que compliquen las condiciones. Los valores esperados para este martes 23 son de entre 7 y 12 kilómetros por hora, provenientes del este por la mañana y del sudeste por la tarde y noche.
Cómo seguirá el tiempo esta semana en la Ciudad de Buenos Aires
- Miércoles 24 de septiembre: se espera una temperatura mínima de 9 grados y una marca máxima de 17. En tanto, se prevé un cielo de ligeramente a algo nublado.
- Jueves 25 de septiembre: mínima de 10 °C y máxima de 19 °C. El cielo estará entre algo y ligeramente nublado. Además, se esperan vientos de entre 23 y 31 kilómetros por hora.
- Viernes 26 de septiembre: el día más caluroso de la semana contará con una mínima de 12 grados y una máxima de 24 °C. El cielo irá de parcialmente a mayormente nublado, con ráfagas de viento de entre 42 y 50 kilómetros por hora.