Sin lluvias, pero con poco sol: el clima en la Ciudad de Buenos Aires este martes 23 de septiembre

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que la máxima volverá a estar cerca de los 20 grados, mientras que habrá mucha nubosidad.

Clima primaveral

El comienzo de la primavera en la Ciudad de Buenos Aires todavía mostró pocas señales del clima típico de la época, más allá de la temperatura. La nubosidad intensa parece protagonizar la semana, según lo advertido por el pronóstico del tiempo, aunque todavía no hay lluvias a la vista.

Cómo estará el clima en Buenos Aires este martes 23 de septiembre

Según lo detallado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, este martes 23 de septiembre se espera poca presencia del sol en CABA y sus alrededores. De todos modos, la máxima vuelve a rondar cerca de los 20°, algo que puede hacer la jornada más llevadera.

Aumentan las temperaturas en Buenos Aires. Foto: NA.

Durante la mañana, se esperan las mejores condiciones del día: el cielo estará parcialmente nublado, mientras que a la tarde llegarán las desmejoras. La nubosidad indica que estará mayormente nublado hasta la noche inclusive, aunque no se esperan lluvias este martes.

La temperatura mínima se ubicará en los 6°, mientras que la máxima tocará los 19°. Estas cifras se replicarán a lo largo de la semana, con modificaciones leves, aunque con una mejora notable el viernes 25, ya que la máxima será de 24°.

El clima para este martes 23 de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: SMN

Una buena noticia es que no se darán ráfagas de viento que compliquen las condiciones. Los valores esperados para este martes 23 son de entre 7 y 12 kilómetros por hora, provenientes del este por la mañana y del sudeste por la tarde y noche.

Cómo seguirá el tiempo esta semana en la Ciudad de Buenos Aires

El clima de la semana en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: SMN