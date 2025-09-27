Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este sábado 27 de septiembre de 2025

Clima diario

En Córdoba, el clima de esta mañana se presentará con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas de 7.3°C. El día comienza con una sensación agradable, siendo una buena jornada para realizar actividades al aire libre antes del mediodía. Los vientos se mantendrán suaves, alcanzando velocidades de hasta 19 km/h, y la humedad relativa estará en torno al 31%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Hacia la tarde y noche, el clima en Córdoba mostrará un aumento en las temperaturas, alcanzando máximas de 21.9°C. Se mantendrán las condiciones de nubosidad parcial. Las temperaturas agradables perdurarán, aunque se espera un leve incremento en la velocidad del viento, con ráfagas que podrían alcanzar los 23 km/h. La humedad continuará siendo baja, lo que contribuirá a una sensación térmica cómoda.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Córdoba

Con el clima agradable y las condiciones parcialmente nubosas, se recomienda mantenerse hidratado y proteger la piel con protector solar durante las horas de mayor exposición al sol. Recordar también llevar una chaqueta ligera, ya que las temperaturas pueden descender al caer la noche.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 27 de septiembre de 2025

El sol saldrá a las 07:42 y se pondrá a las 18:21, brindando casi 11 horas de luz diurna. Durante la noche, se espera un cielo despejado, ideal para la observación de estrellas.