La Continental cerró cuatro locales. Foto: Instagram @la_continental

La cadena de pizzerías La Continental está atravesando un período complicado, al igual que gran parte del sector gastronómico. En los últimos meses cerró cuatro de sus locales, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el conurbano bonaerense, y algunas de esas ubicaciones ya fueron ocupadas por la competencia.

Fundada por la familia Jamardo en 1898, según figura en sus locales, La Continental supo tener una fuerte presencia con sucursales siempre bien ubicadas. Sin embargo, la recesión y la caída del consumo golpearon duramente a la cadena. Entre los cierres más recientes se encuentran los locales de Liniers, Almagro, Villa Crespo y Lomas de Zamora.

Sucursales que siguen activas

A pesar de los cierres, la cadena mantiene 14 sucursales repartidas por distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y una en el conurbano bonaerense, en Quilmes. Entre los barrios con locales activos están Primera Junta, Recoleta, San Nicolás, San Telmo, Villa Crespo, Balvanera, Barrio Norte, Congreso, Flores, Montserrat, Núñez y Parque Lezama.

La Continental cerró cuatro locales. Foto: Instagram @la_continental

Cierres que marcaron la alerta

El primer cierre que generó preocupación fue el de Liniers, en avenida Rivadavia 11350, en 2025. Según contaron empleados, se trataba de un local que durante los recitales en la cancha de Vélez Sarsfield requería refuerzos de personal de otras sucursales por la alta demanda.

A fines de febrero cerró también el local de Corrientes y Serrano, en Villa Crespo, inicialmente anunciado como reformas, pero finalmente con cierre definitivo. Este local, muy cercano al Movistar Arena, solía colmarse los fines de semana durante los recitales.

La Continental cerró cuatro locales. Foto: Instagram @la_continental

A principios de marzo, la noticia fue el cierre del histórico local de Laprida 267 en Lomas de Zamora, un punto de encuentro que funcionaba pasada la medianoche y que llevaba más de 40 años en la zona. Ese mismo mes, también cerró la pizzería de Corrientes y Mario Bravo, en Almagro, un local de dos pisos en una esquina emblemática. La caída de consumo hizo imposible mantener la operación, y pocos días después, la competencia reabrió el espacio.

Promociones y estrategias para atraer clientes

El personal de La Continental muestra preocupación por la situación, ya que circulan rumores sobre la posible venta de otros locales. La fuerte caída de clientes hace que ni siquiera las promociones logren llenar los salones, y muchos mozos observan con alarma cómo incluso sucursales en zonas concurridas tienen pocos cubiertos ocupados.

La Continental cerró cuatro locales. Foto: Instagram @la_continental

Para intentar revertir la situación, la cadena implementó diversas promociones:

10% de descuento por pago en efectivo

25% de descuento para estudiantes de primaria y secundaria

Combos como dos porciones de muzzarella con gaseosa o chopp chico a $8.900

Ñoquis del 29

En San Telmo, sábados de tango y pizza

Descuentos especiales los jueves para mesas de mujeres

En tiempos de bolsillos ajustados, el ingenio parece ser la clave para que La Continental siga buscando mantenerse entre las favoritas de los porteños.