Septiembre se despide con lluvias: las 7 provincias bajo alerta por tormentas este martes 30

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan fuertes precipitaciones en distintos territorios de Argentina.

Lluvia, tormentas, clima. Foto: NA.

La lluvia tiene mucha presencia en Argentina durante el comienzo de la primavera. Tras un fin de semana con distintas precipitaciones en Buenos Aires, se extendió la alerta por tormentas fuertes a otras provincias, que padecerán de estos fenómenos durante el martes 30 de septiembre.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, son siete las provincias que se encuentran bajo una advertencia de color amarillo por tormentas.

Lluvia, tormenta. Foto: NA.

En detalle, se indicó que Salta, Formosa, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, Misiones y Santa Fe son los territorios afectados por las lluvias durante este martes 30.

Cabe recordar que este nivel de alertas advierte la llegada de “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Siete provincias están bajo alerta por tormentas. Foto: SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó en su publicación que “el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas están acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional e intensas ráfagas".

Además, sumaron que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados localmente”.

Lluvia y tormentas. Foto: Pexels.

La mayoría de las provincias afectadas padecerán las tormentas durante la mañana y la tarde, por lo que habrá que tomar precauciones a la hora de trasladarse.

Alerta por tormentas en Argentina: las recomendaciones a seguir

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Evitá actividades al aire libre.

No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estate atento ante la posible caída de granizo.

Informate por las autoridades.

Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Clima en Buenos Aires: cómo estará el tiempo este martes 30 de septiembre

La nubosidad será variada este martes 30 de septiembre, aunque sin probabilidades de que se den lluvias en la Ciudad de Buenos Aires.

El clima en la Ciudad de Buenos Aires este martes 30 de septiembre. Foto: SMN

Por la mañana y noche, se espera un cielo algo nublado, mientras que por la tarde estará parcialmente nublado. Con respecto a la temperatura, está prevista una mínima de 14° y una máxima de 22°.