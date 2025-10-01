El lunes 6 de octubre habrá feriado y será el primer fin de semana largo del mes: quiénes podrán disfrutarlo

Una buena noticia para un grupo de bonaerenses a la espera del viernes 10 de octubre, próximo asueto a nivel nacional.

Almanaque Foto: Freepik

A la espera del próximo viernes 10 de octubre, feriado que dará paso al próximo fin de semana largo, hay un grupo de trabajadores que podrá disfrutar de un fin de semana largo durante la primera semana del mes.

El próximo lunes 6 de octubre será de descanso para diversos municipios de la provincia de Buenos Aires por un motivo específico.

¿Para quiénes será el feriado del lunes 6 de octubre?

Será no laborable para diversos municipios bonaerenses por el aniversario fundacional y las fiestas patronales. Si bien los feriados caen el 5 y 7 de octubre, se espera que las localidades las adelanten al lunes para dar lugar a un fin de semana largo de 3 días.

De esta manera, habrá un cese de tareas para el sector público y será una jornada no laborable opcional para los privados. En la misma línea, durante el fin de semana se realizarán actividades en conmemoración como eventos religiosos, culturales y gastronómicos.

Municipios que tendrán asueto:

Arrecifes, provincia de Buenos Aires

Darragueira, provincia de Buenos Aires

Escobar, provincia de Buenos Aires

J. A. De la Peña, provincia de Buenos Aires

Juan Jose Paso, provincia de Buenos Aires

La Delfina, provincia de Buenos Aires

Maipú, provincia de Buenos Aires

María Ignacia - Vela, provincia de Buenos Aires

Moreno, provincia de Buenos Aires

Morón, provincia de Buenos Aires

Calendario; feriados; fin de semana largo. Foto: Unsplash.

¿Por qué el 10 de octubre es feriado nacional?

Por medio de la resolución 139/2025, el Gobierno de la Nación estableció que el feriado del 12 de octubre -Día del Respeto a la Diversidad Cultural- se traslada al viernes 10, creando un fin de semana largo de tres días.

Ante esta modificación, aparece la incertidumbre respecto a la naturaleza del asueto, ya que podría tratarse de un feriado o un día no laborable.

¿Qué feriados quedan en 2025?

El calendario indica que durante 2025 quedan los siguientes feriados: