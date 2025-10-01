Havanna se tiñe de rosa: la edición especial para concientizar sobre la prevención del cáncer de mama en octubre

La famosa marca de alfajores invita a reflexionar sobre la importancia del cuidado personal, la prevención y los chequeos médicos para evitar el tumor más frecuente y la principal causa de muerte en mujeres.

El nuevo alfajor Havanna rosado. Foto: Instagram @havannaarg

Durante octubre, Havanna se viste de rosa para concientizar sobre la prevención del cáncer de mama. En una alianza con el Instituto Alexander Fleming (IAF), la reconocida marca de alfajores lanzó una edición especial con envoltorio rosado.

La iniciativa busca generar visibilidad en un mes clave para la salud: octubre, reconocido mundialmente como el mes de la lucha contra el cáncer de mama, con 22.000 nuevos casos estimados anualmente en la Argentina.

El nuevo Havanna rosa para concientizar sobre la prevención del cáncer de mama. Foto: Instagram @havannaarg

Con este “cambio de imagen”, Havanna invita a reflexionar sobre la importancia del cuidado personal, la prevención y los chequeos médicos para evitar el tumor más frecuente y la principal causa de muerte en mujeres.

Este alfajor rosa es el mismo Havanna clásico de siempre, con chocolate y dulce de leche, pero con un mensaje que trasciende lo gastronómico y se convierte en una herramienta de concientización.

¿Dónde conseguir el nuevo alfajor rosa de Havanna?

El producto estará disponible durante todo octubre en todos los locales Havanna del país. Con esta alianza, la marca busca acercar un mensaje de esperanza, promover los controles anuales y recordar que la detección temprana salva vidas.

El nuevo alfajor Havanna rosado es una alianza con el Instituto Alexander Fleming. Foto: Instagram @havannaarg

Datos sobre el cáncer de mama en la Argentina

En la Argentina, se diagnostican más de 21.000 nuevos casos de cáncer de mama cada año. Se estima que 1 de cada 8 mujeres padecerá esta enfermedad a lo largo de su vida.

Si bien es menos frecuente, los hombres también pueden tener cáncer de mama: por cada 100 mujeres diagnosticadas, se detecta al menos 1 caso en varones.

La unión entre Havanna y el Instituto Alexander Fleming toma fuerza con una edición limitada de su clásico alfajor dorado de chocolate, ahora vestido de rosa, que busca invitar a la reflexión sobre la salud, la prevención y el autocuidado.