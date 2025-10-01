Ola de calor a la vista: qué día del fin de semana tendrá temperaturas de casi 30 grados en Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por la suba de temperatura que se espera sobre CABA y sus alrededores.

Calor en mayo. Foto: NA/Martín Zabala

La semana en la Ciudad de Buenos Aires muestra un clima típico de la primavera, con temperaturas que se ubican por encima de los 20°. Sin embargo, el fin de semana tendrá la jornada más calurosa de la semana, con una máxima que estará en 28°, según advirtió el pronóstico.

Tal como mencionó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, el fin de semana en CABA y sus alrededores tendrá un clima cambiante, que incluso tendrá lluvias.

Ola de calor en Buenos Aires. Foto: NA / Damián Dopacio.

Qué día habrá una máxima de 28° en Buenos Aires

Los datos entregados por el SMN apuntan que el sábado 4 de octubre se darán temperaturas muy altas. Mientras que la mínima se ubicará en los 18°, la máxima tocará los 28° durante la tarde. Sin embargo, esto estará acompañado del agua que se espera en el territorio porteño.

El sábado 4 de octubre se espera una máxima de 28° en Buenos Aires. Foto: SMN

Si bien durante la primera parte del día se espera un cielo parcialmente nublado, las desmejoras llegarán sobre el cierre del sábado 4. Por la noche se esperan tormentas aisladas, con una probabilidad del 40%, que estarán acompañadas por ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

El efecto de las lluvias se verá de inmediato, ya que el domingo 5 se percibirá una notable baja en la temperatura. La mínima pasará a ser de 14°, mientras que la máxima tocará los 21°, además de que habrá poca presencia del sol a lo largo de la jornada.

Clima extendido para la Ciudad de Buenos Aires. Foto: SMN

Además de que habrá vientos de entre 40 y 50 kilómetros por hora a lo largo de toda la jornada, se espera un cielo mayormente nublado hasta la mañana, para pasar a parcialmente nublado desde la tarde.

Antes del fin de semana: cómo sigue el clima en la Ciudad de Buenos Aires