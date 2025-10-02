Calendario escolar 2025 para Santa Fe
El ciclo escolar de este año finalizará entre el 12 y 26 de diciembre, después de al menos 190 días de clase.
De acuerdo con el calendario escolar fijado por la Secretaría de Educación de la Nación, el inicio y cierre del ciclo lectivo 2025 varía en cada distrito del país. Cuándo terminan las clases en Santa Fe.
Para este año, el Consejo Federal de Educación (CFE) estableció un mínimo de 190 días efectivos de clases en todo el territorio argentino.
En Santa Fe, las clases 2025 terminan el 12 de diciembre.
Cuándo terminan las clases 2025: provincia por provincia
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 19 de diciembre
- Provincia de Buenos Aires: 22 de diciembre
- Catamarca: 12 de diciembre
- Chaco: 19 de diciembre
- Chubut: 19 de diciembre
- Córdoba: 19 de diciembre
- Corrientes: 19 de diciembre
- Entre Ríos: 19 de diciembre
- Formosa: 19 de diciembre
- Jujuy: 12 de diciembre
- La Pampa: 26 de diciembre
- La Rioja: 19 de diciembre
- Mendoza: 19 de diciembre
- Misiones: 22 de diciembre
- Neuquén: 19 de diciembre
- Río Negro: 19 de diciembre
- Salta: 22 de diciembre
- San Juan: 19 de diciembre
- San Luis: 19 de diciembre
- Santa Cruz: 18 de diciembre
- Santa Fe: 12 de diciembre
- Santiago del Estero: 19 de diciembre
- Tierra del Fuego: 19 de diciembre
- Tucumán: 19 de diciembre
¿Qué feriados quedan en 2025?
Octubre
- Viernes 10 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)
Noviembre
- Viernes 21 de noviembre: Día no laborable puente.
- Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se trasladaría del jueves 20 de noviembre por ser un feriado trasladable)
Diciembre
- Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
- Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)