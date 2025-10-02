Cuándo terminan las clases 2025, provincia por provincia

El ciclo escolar de este año finalizará entre el 12 y 26 de diciembre, después de al menos 190 días de clase.

Celulares, escuela, niños. Foto: Freepik.

De acuerdo con el calendario escolar fijado por la Secretaría de Educación de la Nación, el inicio y cierre del ciclo lectivo 2025 varía en cada distrito del país.

Para este año, el Consejo Federal de Educación (CFE) estableció un mínimo de 190 días efectivos de clases en todo el territorio argentino.

Cuándo terminan las clases 2025: provincia por provincia

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 19 de diciembre

Provincia de Buenos Aires: 22 de diciembre

Catamarca: 12 de diciembre

Chaco: 19 de diciembre

Chubut: 19 de diciembre

Córdoba: 19 de diciembre

Corrientes: 19 de diciembre

Entre Ríos: 19 de diciembre

Formosa: 19 de diciembre

Jujuy: 12 de diciembre

La Pampa: 26 de diciembre

La Rioja: 19 de diciembre

Mendoza: 19 de diciembre

Misiones: 22 de diciembre

Neuquén: 19 de diciembre

Río Negro: 19 de diciembre

Salta: 22 de diciembre

San Juan: 19 de diciembre

San Luis: 19 de diciembre

Santa Cruz: 18 de diciembre

Santa Fe: 12 de diciembre

Santiago del Estero: 19 de diciembre

Tierra del Fuego: 19 de diciembre

Tucumán: 19 de diciembre

¿Cuándo terminan las clases este 2025?

¿Qué feriados quedan en 2025?

Octubre

Viernes 10 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

Noviembre

Viernes 21 de noviembre : Día no laborable puente.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se trasladaría del jueves 20 de noviembre por ser un feriado trasladable)

Diciembre