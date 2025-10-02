Deliciosos, nutritivos y saludables: el sencillo paso a paso para hacer unos panqueques japoneses
Estos panqueques se hicieron virales en las redes gracias a su preparación sencilla, con pocos ingredientes y al mismo tiempo nutritivos, ideales para un desayuno completo.
Hay personas que eligen un desayuno nutritivo y saludable pero sin dejar de lado el sabor. Para esto existen los panqueques japoneses que se volvieron furor en las redes por su sencillo paso a paso y sus pocos ingredientes.
La usuaria de X @cocinaconcoqui compartió un video con el paso a paso y la receta para aprenderlo en simples pasos y empezar el día con mucha energía.
Receta de panqueques japoneses
Ingredientes
- 2 huevos
- 50 g de harina
- 20 ml de leche
- 30 g de azúcar
- 1/4 de levadura en polvo o polvo para hornear
- 1 cucharadita de vinagre
- 1 cucharadita de fécula de maíz
Paso a paso
- Separar las yemas de las claras y batirlas a punto nieve.
- En otro recipiente mezclar las yemas con el azúcar y el vinagre.
- Agregar la harina, la fécula de maíz y el polvo de hornear o la levadura.
- Añadir de a poco el merengue con movimientos envolventes.
- En una sartén caliente volcar una parte de la mezcla y esperar hasta que se haga de un lado y después del otro.
- Una vez que está lista, retirar el panqueque japonés del fuego y servirlo con mantequilla de maní, mermelada, dulce de leche o el ingrediente a elección.