Deliciosos, nutritivos y saludables: el sencillo paso a paso para hacer unos panqueques japoneses

Estos panqueques se hicieron virales en las redes gracias a su preparación sencilla, con pocos ingredientes y al mismo tiempo nutritivos, ideales para un desayuno completo.

Panqueques japoneses. Foto: captura video X/cocinaconcoqui

Hay personas que eligen un desayuno nutritivo y saludable pero sin dejar de lado el sabor. Para esto existen los panqueques japoneses que se volvieron furor en las redes por su sencillo paso a paso y sus pocos ingredientes.

La usuaria de X @cocinaconcoqui compartió un video con el paso a paso y la receta para aprenderlo en simples pasos y empezar el día con mucha energía.

Receta de panqueques japoneses

Ingredientes

2 huevos

50 g de harina

20 ml de leche

30 g de azúcar

1/4 de levadura en polvo o polvo para hornear

1 cucharadita de vinagre

1 cucharadita de fécula de maíz

Panqueques japoneses. Video: X/cocinaconcoqui

Paso a paso