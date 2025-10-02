Deliciosos, nutritivos y saludables: el sencillo paso a paso para hacer unos panqueques japoneses

Estos panqueques se hicieron virales en las redes gracias a su preparación sencilla, con pocos ingredientes y al mismo tiempo nutritivos, ideales para un desayuno completo.
jueves, 2 de octubre de 2025, 12:06
Panqueques japoneses.
Panqueques japoneses. Foto: captura video X/cocinaconcoqui

Hay personas que eligen un desayuno nutritivo y saludable pero sin dejar de lado el sabor. Para esto existen los panqueques japoneses que se volvieron furor en las redes por su sencillo paso a paso y sus pocos ingredientes.

La usuaria de X @cocinaconcoqui compartió un video con el paso a paso y la receta para aprenderlo en simples pasos y empezar el día con mucha energía.

Receta de panqueques japoneses

Ingredientes

  • 2 huevos
  • 50 g de harina
  • 20 ml de leche
  • 30 g de azúcar
  • 1/4 de levadura en polvo o polvo para hornear
  • 1 cucharadita de vinagre
  • 1 cucharadita de fécula de maíz
Panqueques japoneses. Video: X/cocinaconcoqui

Paso a paso

  1. Separar las yemas de las claras y batirlas a punto nieve.
  2. En otro recipiente mezclar las yemas con el azúcar y el vinagre.
  3. Agregar la harina, la fécula de maíz y el polvo de hornear o la levadura.
  4. Añadir de a poco el merengue con movimientos envolventes.
  5. En una sartén caliente volcar una parte de la mezcla y esperar hasta que se haga de un lado y después del otro.
  6. Una vez que está lista, retirar el panqueque japonés del fuego y servirlo con mantequilla de maní, mermelada, dulce de leche o el ingrediente a elección.