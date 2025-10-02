Inesperado feriado para este viernes 3 de octubre en Argentina: quiénes y por qué podrán disfrutarlo

El calendario de octubre arranca con una buena noticia para miles de argentinos, pudiendo descansar un día extra antes del fin de semana largo para todo el país.

Sorpresivo feriado Foto: Freepik

A la espera del próximo viernes 10 de octubre, feriado que dará paso al primer fin de semana largo, hay un grupo de trabajadores -en diferentes provincias- que podrá disfrutar de un día extra de descanso.

Este viernes 3 será asueto en varias localidades del país, se trata de una jornada no laborable en municipios específicos. Para los que viven en las zonas alcanzadas, será una oportunidad ideal para disfrutar del inicio de la primavera.

¿Dónde será feriado el viernes 3 de octubre?

El motivo del feriado es el aniversario fundacional de cada localidad. Durante el fin de semana del 4 y 5 de octubre, se realizarán actos conmemorativos, celebraciones religiosas, ferias gastronómicas y espectáculos culturales. Las autoridades locales ya preparan cronogramas con actividades abiertas a toda la comunidad.

Las localidades donde hay feriado son:

Castelli, en la provincia de Chaco

San Salvador, en Entre Ríos

Cipolletti, en Río Negro

El sector público tendrá cese total de actividades, mientras que los trabajadores del sector privado podrán acceder al descanso si sus empleadores lo autorizan.

Calendario; feriados; fin de semana largo. Foto: Unsplash.

¿Por qué el 10 de octubre es feriado nacional?

Por medio de la resolución 139/2025, el Gobierno de la Nación estableció que el feriado del 12 de octubre -Día del Respeto a la Diversidad Cultural- se traslada al viernes 10, creando un fin de semana largo de tres días.

Ante esta modificación, aparece la incertidumbre respecto a la naturaleza del asueto, ya que podría tratarse de un feriado o un día no laborable.

¿Qué feriados quedan en 2025?

El calendario indica que durante 2025 quedan los siguientes feriados: