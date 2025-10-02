Por qué tu pelo no crece: los 7 hábitos que pueden dañarlo sin que lo sepas

Quebradizos y sin vida, podrían afectar el resto de las fibras capilares sin que te des cuenta. Las claves para tener una melena saludable.

Cuidado del pelo Foto: Pexels

En el mundo de la belleza, los consejos de cuidado del cabello abundan. Desde Tik Toks de influencers probando las nuevas tendencias, hasta videos de dermatólogos recomendado tratamientos y fomentando la divulgación en temas de salud, en internet se pueden encontrar todo tipo de material.

Pero no todo lo que circula es bueno para la melena y, de hecho, algunas costumbres que parecen saludables podrían causar un daño severo.

Desde abundante caída de cabello, hasta el quiebre y zonas calvas, el daño podría ser irreversible si no se trata con cuidado. Por este motivo, el reconocido salón londinense Beauty Kulture, desmiente los mitos de belleza y reveló cuales son los siete hábitos que debilitan la fibra capilar.

Los 7 errores más comunes que arruinan tu cabello

Usar calor excesivo sin protección térmica

El uso diario de planchitas, rizadores o secadores a alta temperatura puede deteriorar la fibra capilar. Si no aplicás un protector térmico antes, el cabello se deshidrata y se vuelve quebradizo.

El uso de planchitas y bucleras puede dañar el pelo.

Lavar el pelo con agua muy caliente

El agua caliente abre la cutícula del cabello, provocando sequedad y friz. Lo mejor, es usar agua tibia o fría para el enjuague, lo que ayuda a sellar la cutícula y darle más brillo.

Cepillar el cabello mojado con fuerza

Cuando el cabello está húmedo, es más frágil y propenso a romperse. Lo mejor es dejarlo secar hasta que esté húmedo o utilizar un peine de dientes anchos para evitar que se rompa.

Abusar de productos con sulfatos y alcohol

Algunos shampoos y productos para peinar contienen químicos agresivos que resecan el cuero cabelludo y dañan el cabello.

Caída del cabello.

Dormir con el cabello suelto y mojado

El roce con la almohada puede causar fricción y quiebre, especialmente si el cabello está húmedo.

No cortar las puntas regularmente

Aunque quieras dejar crecer el pelo, no recortar las puntas abre la puerta a las horquillas y al daño progresivo. Lo ideal, es cortarlo cada tres meses, aunque sea en las puntas.

Exposición al sol sin protección

Así como la piel, el cabello también sufre por los rayos UV. El sol lo puede volver opaco, seco y sin vida.

Pelo; cabello. Foto: Unsplash.

Tips para infalibles para una rutina capilar saludable

Para tener un pelo totalmente renovado, lavá el pelo con doble shampoo y masajeá bien el cuero cabelludo durante 5 minutos para eliminar la grasa y los residuos de otros productos. Además, podés usar acondicionador o mascarillas solo en los largos y en las puntas para cerrar y eliminar el frizz.

Por otro lado, aplica siempre protector térmico antes de usar una herramienta de calor y evitá los peinados tirantes, ya que eso podría debilitar el pelo y el cuero cabelludo. Por último, una vez que el pelo esté seco, desenredarlo con un peine de cerdas anchas para evitar que se dañe durante el día.