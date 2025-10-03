Se adelanta la alerta por tormentas el fin de semana: cuándo llueve en Buenos Aires y en qué localidades, según el pronóstico

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que hay distintas zonas que recibirán fuertes precipitaciones tanto el sábado 4 como el domingo 5 de octubre.

Alerta por tormentas este domingo 16 de febrero. Foto: NA.

El fin de semana está marcado por las lluvias que llegarán a Buenos Aires. Desde hace días, el pronóstico advirtió que habrá tormentas en el territorio bonaerense desde este sábado 4 de octubre, por lo que las primeras advertencias aparecen más allá del AMBA y con una alerta que señala que en algunas zonas se adelantará la llegada del agua.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, rige una alerta amarillo por tormentas para este sábado 4 y domingo 5 de octubre. Sin embargo, en algunas localidades, comenzarán antes de lo previsto.

Lluvias. Foto: NA.

Se adelantan las tormentas: cuándo llueve en Buenos Aires este sábado 4 de octubre

En detalle, se darán tormentas sobre la tarde del sábado en la zona noroeste de la provincia de Buenos Aires. Algunos partidos afectados son Adolfo Alsina, Salliqueló, Trenque Lauquen, Florentino Ameghino, General Villegas, Guaminí y Daireaux, entre otros.

Allí, “el área será afectada por tormentas fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y fundamentalmente ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h, pudiendo ser puntualmente superiores”, detalla el texto del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Alerta por tormentas en Buenos Aires para el sábado 4 de octubre. Foto: SMN

Estas precipitaciones se mantendrán hasta la noche. Gran parte de la Costa Atlántica, así como el centro de la provincia, recibirán en las últimas horas del día “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”, tal como señala el criterio de alertas del SMN.

Llegas las tormentas al AMBA: a qué hora llueve este domingo 5 de octubre

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) también tendrá tormentas, aunque la alerta amarilla se activó para el domingo 5. En este caso, se esperan lluvias fuertes durante la mañana, que podrían estar acompañadas de “abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y fundamentalmente ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h”.

Además, el comunicado del Servicio Meteorológico Nacional apuntó que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados localmente”.

Alerta por tormentas en Buenos Aires para el domingo 5 de octubre. Foto: SMN

Más allá de las advertencias, se espera que el agua permanezca sobre la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores toda la jornada. Tras las tormentas de la mañana, para la tarde y noche se esperan lluvias aisladas, con una probabilidad del 70%.

Además, se darán fuertes vientos que tocarán los 30 kilómetros por hora luego de las tormentas.

Alertas por tormentas en Buenos Aires: las recomendaciones del SMN