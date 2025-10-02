Cuándo llueve en Buenos Aires: está confirmado el día y la hora de la próxima alerta amarilla

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció cuándo llueve en Buenos Aires. Los detalles de la alerta meteorológica.

El SMN confirmó cuándo impacta la alerta amarilla en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) realizó un informe oficial sobre el pronóstico del clima en Buenos Aires y confirmó cuándo caen las lluvias y tormentas.

En medio de la alerta amarilla, la entidad comunicó en sus canales oficiales la caída de las precipitaciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El comienzo de la primavera vino con un subidón de temperatura, pero ahora llegó el turno de las intensas lluvias y tormentas.

Cuándo llueve en Buenos Aires

De acuerdo a la información del Servicio Meteorológico Nacional, las lluvias en Buenos Aires comenzarán el sábado 4 de octubre por la noche con tormentas eléctricas y vientos del noroeste de 10 a 15 kilómetros por hora. La máxima de esa jornada será de 28 grados y la mínima de 17.

La llegada de la primavera vino con el anuncio de lluvias y tormentas en el AMBA. Foto: NA (Daniel Vides)

La alerta amarilla continuará durante todo el domingo 5 con vientos desde el sur y sureste de 15 a 30 kilómetros por hora. En este caso, la temperatura bajará considerablemente: la máxima será de 19 y la mínima de 8 grados