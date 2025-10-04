Reactivan una obra muy esperada en Buenos Aires que es clave para la conectividad

El proyecto busca reconectar dos sectores divididos, reduciendo los tiempos de espera y mejorando la seguridad vial al disminuir accidentes de tránsito.

El Gobierno nacional anunció que retomará una obra largamente esperada por los vecinos de Junín: el paso bajo nivel en el centro de la ciudad, paralizado desde hace más de dos años. La medida busca optimizar la conectividad y aliviar los problemas de tránsito que genera el cruce ferroviario.

El ministro del Interior, Lisandro Catalán, firmó una “carta de intención” junto al secretario de Transporte, Luis Pierrini, y el intendente Pablo Petrecca, para poner nuevamente en marcha los trabajos. Según destacaron, el objetivo es mejorar la conectividad del distrito e impulsar una zona comercial vital en la ciudad.

Catalán señaló que “la reactivación de las tareas de infraestructura, descontinuadas en agosto de 2023, garantizarán la finalización de los trabajos y la apertura del cruce vehicular”.

Reactivan una obra muy esperada en Buenos Aires que es clave para la conectividad. Foto: X @catalanlisandro

Una obra que apunta a integrar la ciudad

El proyecto busca reconectar los dos sectores en los que Junín se encuentra dividido por las vías del tren, reduciendo los tiempos de espera por la barrera baja y mejorando la seguridad vial al disminuir el riesgo de accidentes.

Para su reanudación, el Estado nacional realizará un anticipo de $3000 millones, dentro de una inversión total estimada en $15.000 millones. La obra había alcanzado un avance del 36,99% antes de su paralización, ocurrida primero durante la gestión de Alberto Fernández y luego suspendida por decisiones del gobierno de Javier Milei, lo que generó complicaciones en la circulación urbana.

Cuándo estará lista la obra

El plazo formal de ejecución será de 18 a 20 meses, siempre que no surjan nuevos contratiempos. En una primera etapa, se realizarán tareas menores de reacondicionamiento y, según explicó el intendente Petrecca, “entre diez y quince días, estará llegando una grúa de grandes dimensiones que va a permitir trasladar los puentes que van sobre las vías que están sobre la tierra, siendo un paso clave para la obra”.

Reactivan una obra muy esperada en Buenos Aires. Foto: X @InfoTrenMitre

Petrecca agregó que “es una obra que tendrá el proyecto original, sin cambios. Por supuesto que vamos a estar encima de ella para que se cumpla y si vemos que hay alguna cuestión que no va seré el primero en estar golpeando puertas”, enfatizó.