Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este martes 7 de octubre de 2025

Clima en Jujuy

Hoy, el clima en Jujuy presentará condiciones de escasa nubosidad en las primeras horas del día. La temperatura mínima rondará los 4.2°C, proporcionando una mañana fresca. Los vientos serán leves, con una velocidad media de 10 km/h, lo que dejará un ambiente agradable para quienes salgan temprano.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Por la tarde, el cielo de Jujuy presentará nubes dispersas, pero sin precipitaciones significativas. La máxima alcanzará los 18.4°C, ofreciendo un clima ideal para actividades al aire libre. Durante la noche, las nubes continuarán promulgándose sin efecto de precipitaciones y la humedad se mantendrá alta, alrededor del 85%. Los vientos continuarán soplando suavemente con una velocidad de 10 km/h, permitiendo una noche cálida y tranquila.