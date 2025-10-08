Cambia la ciudadanía argentina: el nuevo método que facilita el trámite

Desde hace días, la Dirección de Migraciones es el organismo que se encarga de otorgar la ciudadanía argentina en búsqueda de agilizar el proceso, agregando además nuevos requisitos.

Pasaporte argentino. Foto: NA.

El trámite para conseguir la ciudadanía argentina ya se puede realizar vía web de la Dirección de Migraciones desde el pasado 6 de octubre, en lugar del trámite que se realiza ante el Poder Judicial de La Nación. Cambiaron también los requisitos.

El decreto 366/25 estableció que el proceso para quienes deseen solicitar la ciudadanía argentina ya se puede iniciar de forma digital en la página web de Migraciones desde el día 6 de octubre para aquellos extranjeros que cumplan con los requisitos.

El trámite nuevo para conseguir el pasaporte argentino Foto: Argentina.gob.ar

Cuáles son los nuevos requisitos para obtener la ciudadanía argentina

Ser mayor de 18 años de edad.

Haber nacido en el extranjero.

Contar con residencia temporaria o permanente en la República Argentina.

Artículo 2 inciso 1 de la y sus modificatorias. Cumplir con el Ley de Ciudadanía 346 y sus modificatorias.

Además, se requiere la siguiente documentación para iniciar el trámite:

Documento Nacional de Identidad.

Certificado de Antecedentes Penales actualizado emitido por el Registro Nacional de Reincidencia.

Documentación que acredite su ocupación o medios de vida.

Constancia de CUIT/CUIL.

Cómo conseguir la nueva ciudadanía argentina

El trámite comienza en la página de migraciones donde debe clickearse la opción “Ciudadanía”, registrar un usuario completando el formulario y adjuntar la documentación requerida.

Por qué cambió el trámite para conseguir el pasaporte argentino

Para iniciar el proceso es necesario estar dentro de la República Argentina. Luego, para ver cómo continúa el trámite, se debe entrar a la misma página web y clickear la opción “Estado de solicitud”. En algún momento del proceso pueden ser solicitadas otras documentaciones.

Por qué cambió el trámite para solicitar la ciudadanía argentina

Según el Gobierno, el traspaso del trámite a la Dirección de Migraciones busca unificar el proceso de residencia y naturalización de los extranjeros. Por otro lado, desde Presidencia se sigue la línea de la optimización de recursos y, al liberar al Poder Judicial de este trámite, eliminando interventores, estarían llevando a cabo sus objetivos.