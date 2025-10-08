Cómo dormir en el avión si te toca asiento en el pasillo: el truco viral de TikTok

Lo más importante está en simular la comodidad de la ventana y se logra con un truco fácil y sencillo.

Avión, vuelo, aeropuerto. Foto: Freepik.

A la hora de dormir en el avión, la mayoría de los pasajeros prefiere el asiento junto a la ventanilla, ya que descansar en los otros lugares suele ser casi imposible. Sin embargo, una usuaria de TikTok se volvió viral al compartir un ingenioso truco para dormir cómodamente incluso cuando te toca el medio o el pasillo, y su método sorprendió a todos.

En el video, la usuaria explicó que este método lo aprendió de otra persona y ahora lo aplica cada vez que tiene un vuelo. Lo más importante está en simular la comodidad de la ventana y se logra de la siguiente forma: levantar el reposabrazos más cercano, dejarlo levemente inclinado y apoyar una almohada o una campera.

Avión, vuelo, aeropuerto. Foto: Freepik.

De esta forma se consigue un soporte cómodo para la cabeza, que imita la sensación de apoyarse en la ventanilla del avión.

Este truco es fácil de implementar porque no necesita de mucha preparación ni accesorios difíciles de conseguir. Además, es de gran ayuda para quienes sufren en vuelos largos o no pueden conciliar el sueño fácilmente. Como era de esperarse, los usuarios comentaron y aseguraron que no se les había ocurrido algo así y que iban a empezar a implementarlo.

Peligros antes de volar: las 5 cosas que no hay que hacer en un aeropuerto

Viajar es siempre una experiencia emocionante, pero también puede ser muy estresante si no se toman los recaudos adecuados para evitar tragos amargos. Ya sea por placer, para visitar familiares o por trabajo, miles y miles de personas pasan por aeropuertos a diario, y muchas de ellas cometen errores que podrían provocar desde pérdidas de vuelos, hasta situaciones incómodas o incluso malentendidos con la justicia:

1- Dormir profundamente sin tomar precauciones

Después de un vuelo largo o durante una escala extendida, dormir en el aeropuerto puede parecer inevitable. Sin embargo, hacerlo sin cuidado puede tener consecuencias: desde extraviar objetos personales hasta perder el anuncio de embarque y quedar fuera del vuelo.

Avión, vuelo, viaje. Foto: Unsplash.

2- Perder la calma ante una demora o inconveniente

Una de las situaciones más frecuentes en los aeropuertos son los retrasos o cambios en el itinerario y muchas veces no hay explicación, simplemente puede suceder un imprevisto por situaciones climáticas o típicas de la aeronave. Aunque puede generar enojo, reaccionar mal o con gritos solo empeora el problema.

3- Hacer bromas en los controles de seguridad

Pocas cosas pueden salir tan mal como intentar ser gracioso en el lugar y momento equivocados. Bromear sobre explosivos, drogas o equipaje sospechoso en medio de un control de seguridad puede activar protocolos de emergencia y retrasar seriamente tu vuelo.

4- No respetar las filas ni el orden

En el check-in, el control de seguridad o el abordaje, siempre hay personas apuradas que intentan pasar por delante de los demás. Aunque parezca una “viveza”, este comportamiento genera tensiones innecesarias y no te hará embarcar más rápido.

5- Usar el celular con volumen alto en zonas comunes

Reproducir videos, audios de WhatsApp o música sin auriculares es una de las prácticas más molestas —y lamentablemente comunes— en las salas de espera. Además de ser una falta de consideración hacia otros pasajeros, podés perder anuncios importantes sobre tu vuelo si estás distraído con el volumen alto.