El submarino creado por un agricultor chino. Foto: X/@PuebloEnLnea

Un agricultor chino sorprendió al mundo tras construir con sus propias manos un submarino casero funcional capaz de descender hasta 8 metros de profundidad y permanecer bajo el agua durante 30 minutos. El proyecto, desarrollado en China, se convirtió en un ejemplo llamativo de ingeniería rural aplicada con creatividad, esfuerzo y recursos limitados.

El protagonista es Zhang Shengwu, un hombre de 60 años oriundo de la provincia de Anhui, quien invirtió apenas 700 dólares en los materiales iniciales para dar vida a su invento. Sin formación académica en ingeniería, pero con experiencia como carpintero y trabajador del sector naval, logró diseñar un sumergible de hasta cinco toneladas con capacidad para dos personas.

Su historia no solo destaca por lo inusual del proyecto, sino también por la perseverancia detrás de cada etapa de construcción.

Así fue la construcción del submarino casero hecho por un agricultor chino

La idea nació en 2014, cuando Zhang vio en televisión un programa sobre submarinos. Esa chispa fue suficiente para impulsar lo que luego se transformaría en un ambicioso proyecto personal.

El submarino creado por un agricultor chino. Foto: X/@PuebloEnLnea

Con ahorros propios, compró placas de acero, baterías y un motor eléctrico, iniciando así el desarrollo de su primer prototipo. Esa versión inicial medía unos seis metros y pesaba cerca de dos toneladas, pero presentó fallas importantes.

Sufrió filtraciones de agua .

Generaba temor por posibles fallas estructurales .

No lograba una estabilidad adecuada bajo el agua.

Lejos de abandonar, el agricultor chino transformó esos errores en aprendizaje. A través de prueba y error, fue perfeccionando el diseño con mejoras clave en soldadura, sellado y flotabilidad.

Con el tiempo, desarrolló una versión más avanzada bautizada como “Gran Pez Negro”, un submarino de aproximadamente siete metros y cinco toneladas que incorporó:

Refuerzos estructurales en el casco.

Sellado con silicona para evitar filtraciones.

Dos tanques de lastre para controlar la flotabilidad.

Dos toneladas de hormigón como contrapeso.

El resultado fue un vehículo mucho más estable, capaz de operar de manera efectiva en entornos acuáticos.

Seguridad y funcionamiento: los desafíos de permanecer bajo el agua

El submarino casero de Zhang funciona con un motor eléctrico alimentado por baterías, lo que le permite alcanzar una autonomía de aproximadamente 30 minutos bajo el agua. Durante ese tiempo, puede descender hasta 8 metros de profundidad, una marca considerable para un desarrollo artesanal.

Sin embargo, este tipo de inventos enfrenta desafíos importantes:

Presión del agua : incluso a baja profundidad, la presión puede afectar la estructura.

Falta de certificaciones : no cuenta con controles técnicos oficiales.

Limitaciones de oxígeno y energía : el tiempo bajo el agua es reducido.

Riesgos estructurales: cualquier falla puede ser crítica.

A pesar de esto, el sistema de lastre y el equilibrio logrado permiten una navegación relativamente controlada. El submarino alcanza una velocidad de unos cuatro nudos, y debe emerger tras cada inmersión para recargar y garantizar la seguridad.

El submarino creado por un agricultor chino. Foto: X/@PuebloEnLnea

Expertos advierten que los submarinos caseros implican riesgos elevados, pero también reconocen el valor del ingenio detrás de este tipo de desarrollos.

El caso de este agricultor chino se volvió viral en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron su creatividad y determinación. No es el único caso en China, pero sí uno de los más notorios por su bajo costo inicial de 700 dólares y su funcionalidad real.

Lejos de conformarse, Zhang ya planea construir un submarino aún más grande. Su historia refleja cómo la ingeniería rural puede dar lugar a proyectos innovadores, incluso sin acceso a tecnología avanzada o formación académica.

“Solo al intentar hacer realidad tus ideas descubrís de lo que sos capaz”, afirmó el inventor, dejando una frase que resume el espíritu de su creación.