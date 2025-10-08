Feriado del viernes 10 de octubre: ¿feriado nacional o día no laborable?

Conocé la medida y todos los feriados restantes que quedan en octubre, noviembre y diciembre de 2025.

El Gobierno de la Nación publicó la resolución 139/2025 en el Boletín Oficial y estableció que el feriado del 12 de octubre se traslada al viernes 10, creando un fin de semana largo de tres días.

Ante esta modificación, aparece la incertidumbre respecto a la naturaleza del asueto, ya que podría tratarse de un feriado o un día no laborable. Según la normativa, se traslada el asueto del 12 de octubre de este año al día viernes 10 de octubre.

Por lo tanto, se trata de un feriado nacional y no de un día no laborable. De esta manera, en el décimo mes del año se gozará de un feriado que forma un fin de semana largo de tres días.

La ley 20.744, conocida como Ley de Contrato de Trabajo, precisa en su artículo 181 que en los días feriados nacionales rigen las mismas normas legales que para el descanso dominical.

No obstante, si un empleado es requerido para prestar servicios durante un feriado, tiene derecho a percibir el doble de su salario diario habitual por esa jornada.

La decisión de trabajar o no en un feriado no es optativa para el empleador, salvo excepciones específicas que no alteran el régimen de pago.

Los días no laborables es de carácter optativo, y la decisión de otorgarlo como jornada de descanso o de exigir la prestación de servicios recae exclusivamente en el empleador.

En caso de que la empresa decida que se trabaje en un día no laborable, el empleado percibirá su salario simple: la remuneración habitual sin ningún recargo adicional; no se aplica el régimen de pago doble que sí rige para los feriados.

¿Qué feriados quedan en 2025?

Octubre

Viernes 10 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

Noviembre

Viernes 21 de noviembre : Día no laborable puente.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se trasladaría del jueves 20 de noviembre por ser un feriado trasladable)

Diciembre