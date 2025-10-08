Ni colonial ni clásico: una famosa marca lanzó el dulce de leche Dubai y se puede comprar en supermercados

Se trata de una propuesta que combina la tradición local con un toque exótico que contiene chocolate sabor pistacho.

Nuevo dulce de leche Foto: Archivo

La Serenísima se reinventa y presentó su nuevo Dulce de Leche Dubai, se trata de una propuesta que combina la tradición local con un toque exótico que contiene chocolate sabor pistacho.

Nuevo dulce de leche Dubai

“Nuestro clásico argentino, el que se unta, se cucharea y se disfruta, tiene una nueva versión, con chocolate sabor pistacho. Rompemos las fronteras del sabor con el nuevo Dulce de Leche Dubai”, escribió la Serenísima en un posteo de Instagram.

La Serenísima Foto: Oficial

Se vende en un envase verde distintivo que muestra una imagen del chocolate con sabor a pistacho. La marca optó por su tradicional pote de 250 gramos, aunque no se descarta que en el futuro lo ofrezcan en tamaños más grandes, como los clásicos dulces de leche de hasta 400 gramos.

La variante es una colaboración entre la marca de helados Innamorato y La Serenísima, que fusiona el sabor del clásico dulce de leche argentino con pistacho, chocolate amargo y fideos kadaif.

Por qué el dulce leche clásico y el colonial no son lo mismo

El dulce de leche se posicionó como uno de los productos más amados por los argentinos. Presente Se en postres, tortas, helados y alfajores, cabe destacar que no todos son iguales. Los dos tipos más famosos se distinguen por su sabor y textura: el común y el colonial.

Dulce de leche común

Usado en tostadas, panqueques, flanes o alfajores. Se prepara con leche, azúcar y una pizca de bicarbonato, y se cocina a fuego lento, revolviendo sin parar para que no se formen grumos ni se pegue al fondo de la olla.

Resulta ser una crema suave, homogénea y de color marrón claro. Su sabor es equilibrado y su textura, perfecta para untar o rellenar.

Dulce de leche. Foto: Freepik.

Dulce de leche colonial

Lleva los mismos ingredientes, pero el secreto está en la cocción: se lo cocina durante más tiempo y con menos batido. De esta forma sale una textura mucho más espesa y granulada, con un sabor intenso y bien caramelizado.

Cuánto cuesta el dulce de leche Chimbote, el mejor de Mar del Plata

Mar del Plata, la gran estrella de la costa argentina, también es sinónimo de gastronomía y marcas que traspasan fronteras.

Si bien la primera que se nos viene a la mente es Havanna y sus deliciosos alfajores, “La Feliz” vio nacer otras marcas que turistas suelen comprar para llevar de souvenir y esa es Chimbote, considerada dueña del mejor dulce de leche de la ciudad. Si estás pensando visitar la costa o comprar algunas de sus productos, te presentamos una lista actualizada.

Dulce de leche Chimbote Foto: Web Chimbote

Cuánto sale el dulce de leche Chimbote

Dulce de leche en pote de cartón x 1kg $12.000

Dulce de leche en pote de cartón x 500 grs. $8.000

Frasco de Dulce de Leche x 850 grs. $15.000

Frasco de Dulce de Leche x 450 grs. $10.000

Frasco de Dulce de Leche x 220 grs. $7.000

Los productos se pueden conseguir vía online en su tienda.