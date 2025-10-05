Colectivos gratis en AMBA: los requisitos para no pagar el boleto y viajar sin cargo

El transporte público está cada vez más caro, pero existe una opción para obtener el 100% de bonificación en la tarifa que muchos desconocen. Te contamos paso a paso cómo aprovecharla y ahorrar en cada viaje.

Colectivos gratis en AMBA. Foto: NA (Damián Dopacio)

En un contexto donde el transporte público está cada vez más caro, surge una opción tentadora para viajar gratis en colectivo sin realizar ningún trámite, aunque muchos no la aprovechan por desconocerla.

Los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que utilicen la aplicación BNA+ podrán seguir viajando gratis en colectivos durante todo octubre de 2025.

Esta iniciativa, impulsada por el Banco Nación, consiste en un reintegro del 100% del valor del pasaje y forma parte de una promoción vigente desde mayo de este año.

Colectivos gratis en AMBA. Foto: X/@CiudadDeBondis

Cómo funciona la promoción

Para acceder al beneficio, los usuarios deben usar la función “Viajar con QR” dentro de la sección “Tu Billetera” de la app BNA+. El código generado debe acercarse al validador SUBE al momento de abonar el viaje.

Es importante tener en cuenta que no se puede usar una foto del código, ya que se actualiza cada vez que se paga el pasaje.

La promoción permite un máximo de 6 viajes bonificados por día, con un límite de dos pagos por terminal habilitada. El reintegro se acreditará en la cuenta asociada a la aplicación en un plazo que puede demorar hasta 30 días.

Colectivos gratis en AMBA. Foto: NA (Claudio Fanchi)

Líneas de colectivos incluidas

La promoción cubre principalmente las líneas que conectan la ciudad de Buenos Aires con la provincia, y el listado completo incluye:

1, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 31, 34, 37, 39, 42, 44, 47, 50, 56, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 70, 76, 84, 90, 91, 96, 98, 99, 100, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 117, 118, 132, 134, 135, 146, 150, 151, 161, 164, 181, 185, 188, 205, 271, 283, 288, 299, 311, 312, 329, 373, 384, 422, 500, 523, 501 G y 570.

Con esta iniciativa, el Banco Nación busca facilitar la movilidad de los usuarios y fomentar el uso de pagos digitales, ofreciendo una alternativa práctica y sin costo para los viajes diarios en colectivo dentro del AMBA.