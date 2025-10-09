No es la sombrilla: la opción más cómoda y práctica que será una tendencia en las playas durante el verano 2026

Este elemento se destaca por su apertura automática, diseño pensado para la comodidad de hasta 4 personas de manera regular y estructura liviana, fácil de transportar a cualquier lugar. Conocé de cuál se trata.

Playa; sombrilla; vacaciones; verano. Foto: Unsplash.

El verano invita a disfrutar del aire libre, y hacerlo en la ciudad, montaña o playa exige soluciones que combinen practicidad, seguridad y versatilidad. En este contexto, las carpas automáticas se presentan como una perfecta opción para combinar comodidad, protección y rapidez.

También, las carpas automáticas se destacan por su apertura automática, diseño pensado para la comodidad de hasta 4 personas de manera regular (hasta 6 personas inclusive) y estructura liviana.

Carpa automática. Foto: Outdoors Profesional

Estas carpas no solo son prácticas para días de jardines o playas: sirven para picnics, senderismo, o cualquier actividad al aire libre. Su diseño permite sustituir carpas tradicionales, sombrillas y toldos.

Además, los colores neutros facilitan la combinación con cualquier entorno, mientras que los diseños más vivos aportan un toque moderno, sin perder la funcionalidad técnica que caracteriza las carpas.

Carpa automática. Foto: Outdoors Profesional

Estas opciones se enmarcan dentro de una lógica en la que se prioriza la practicidad y rapidez de armado sobre otros aspectos, aunque permiten distintas combinaciones para adaptarse a diferentes actividades al aire libre.

Las principales características de las carpas automáticas

Área de 3x3 metros y altura de 1,9 metros, ideal para relajarse sin complicaciones.

Compartimiento divisorio que brinda privacidad y organización.

Material resistente con protección UV e impermeabilidad para lluvias ligeras.

Mosquitero incorporado para mantener los insectos fuera.

Peso liviano (aproximadamente 3,7 kg) y bolsa de transporte incluida.

Varillas de fibra de vidrio y estructura autoarmable para instalación en segundos.

¿Cuál es la playa más linda de la Argentina, según la inteligencia artificial?

Según la inteligencia artificial (IA), la playa más linda de la Argentina es Playa Escondida, que se encuentra ubicada a 25 kilómetros al sur de Mar del Plata y se caracteriza por su belleza natural y tranquilidad.

Playa Escondida, Mar del Plata. Foto: NA.

Playa Escondida está rodeada de acantilados y vegetación, se esconde entre caminos de tierra y senderos que la separan del ruido de la ciudad. El mar azul intenso, la arena fina y el entorno la convierten en un magnífico destino.

Para llegar a Playa Escondida hay que tomar la Ruta 11 desde Mar del Plata y recorrer unos 25 kilómetros hacia el sur. El acceso es por un camino de tierra. En temporada alta conviene llegar temprano para encontrar lugar.