La playa más infravalorada de la Costa Atlántica: una ciudad balnearia que sorprende con sus aguas cristalinas

Este lugar no recibe el reconocimiento que merece: mucho más pequeño que Mar del Plata, pero con el movimiento justo, logra el balance perfecto para que sus playas se mantengan limpias. Descubrí el destino ideal para esta temporada.

Necochea, Costa Atlántica. Foto Instagram @necocheatur

Lo primero que se nos viene a la cabeza al momento de planificar una escapada a la playa es Mar del Plata, que sin dudas, es la combinación perfecta entre ciudad y mar. Sin embargo, más allá de su innegable belleza, el color de sus aguas muchas veces deja mucho que desear por la gran cantidad de gente que recibe cada verano.

En ese sentido, existen muchos lugares en la Costa Atlántica que se destacan por sus bellas playas y la claridad del agua y, Necochea es uno de ellos. Al ser una ciudad, aunque mucho más pequeña que Mar del Plata, es el balance perfecto entre movimiento y belleza natural, convirtiéndose en un destino único.

Ahora bien, ¿qué es lo que hace a las playas de Necochea únicas? La usuaria de Instagram bajo el usuario @ailenmastaglio compartió un video que sorprendió a los usuarios por el color de sus aguas y afirmó: “Uno de los motivos por el cual es la mejor playa de Argentina", en referencia a la claridad del mar, poco usual en la Costa Atlántica.

Las playas de Necochea. Video Instagram @ailenmastaglio

Y agregó: “Amo Necochea, veraneaba acá siempre hasta que me mudé y decidí vivir en este lugar increíble. Así que les comparto un poco de lo que es este febrero en nuestra querida Necochea“, compartiendo su amor por esta ciudad balnearia.

Necochea se encuentra a unos 510 km de Buenos Aires, 125 km al suroeste de Miramar y cerca de la desembocadura del río Quequén Grande. Es una de las ciudades balnearias más amplias de la provincia, con playas extensas y un importante puerto comercial.

Necochea, Costa Atlántica. Foto Instagram @necocheatur

Qué hacer en Necochea, una de las playas más bellas de Argentina

Necochea tiene un montón de cosas para hacer, principalmente para los amantes de la playa, la naturaleza y la tranquilidad:

Disfrutar de sus playas y costanera: son kilométricas y amplias, ideales para descansar o hacer deportes como surf, windsurf o kitesurf. Además, la costanera es linda para caminar, andar en bici o tomar algo con vista al mar.

son kilométricas y amplias, ideales para descansar o hacer deportes como surf, windsurf o kitesurf. Además, la costanera es linda para caminar, andar en bici o tomar algo con vista al mar. Recorrer el Parque Miguel Lillo: es un bosque gigante pegado a la playa, con senderos para caminar o hacer picnic. También hay un sector con juegos para chicos y alquiler de bicicletas.

es un bosque gigante pegado a la playa, con senderos para caminar o hacer picnic. También hay un sector con juegos para chicos y alquiler de bicicletas. Conocer Quequén: cruzando el río, Quequén tiene playas más tranquilas y algunas de las mejores olas para surfear. A su vez, se puede visitar el Faro Quequén, que tiene una vista increíble.

Necochea, Costa Atlántica. Foto Instagram @necocheatur

Centro y gastronomía : hay ferias artesanales y locales con buenos mariscos y pescados frescos. Vale la pena probar las clásicas medialunas de Necochea.

: hay ferias artesanales y locales con buenos mariscos y pescados frescos. Vale la pena probar las clásicas medialunas de Necochea. Actividades al aire libre: hay cabalgatas por la playa y el bosque.

hay cabalgatas por la playa y el bosque. Visitar las Cascadas del Quequén : un paisaje natural muy lindo a pocos kilómetros.

: un paisaje natural muy lindo a pocos kilómetros. Conocer el balneario Los Ángeles: es una playa más virgen y alejada del ruido.

Cómo llegar a Necochea

Para llegar a Necochea desde Buenos Aires, se debe tomar la Ruta 2 hasta Dolores, después agarrar la Ruta 63 hasta la intersección con la Ruta 11, hasta General Conesa. Desde ahí, se debe seguir por la Ruta 228 hasta Necochea. El viaje en auto tiene una duración aproximada de 5 a 6 horas.