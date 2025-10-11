Carrera Saucony Baires 15K: los lugares icónicos de CABA por los que pasaran los corredores

El domingo 19 de octubre, los bosques de Palermo vuelven a llenarse de energía con la segunda edición de una de las carreras más esperadas, que ofrece dos distancias: 15K y 5K.

Vuelven los 15k de Saucony. Foto: Saucony.

Luego de una exitosa primera edición, que reunió a más de 4.500 corredores, llega la segunda edición de Saucony Baires 15K, el domingo 19 de octubre a las 7:30 en los bosques de Palermo. El evento tendrá su punto de partida y llegada en la avenida Figueroa Alcorta y Dorrego, con distancias de 15 y 5 kilómetros.

En ese contexto, dieron a conocer el recorrido y los lugares emblemáticos de CABA por donde pasarán los corredores, que se espera alcancen los 6.000 inscriptos. Además de la carrera, la marca organizó un cronograma de actividades para la semana previa.

Recorrido Saucony Baires 15k

Recorrido Saucony Baires 15k. Foto: Prensa.

La salida será en Figueroa Alcorta y Dorrego, en los bosques de Palermo, donde los corredores pasarán por el estadio GEBA. En el barrio de Nuñez, recorrerán primero el Museo ESMA y luego el Estadio Monumental, para regresar nuevamente a Palermo y pasar por el Lago Regatas y el monumento William Morris.

“Desde la marca, vamos a vivir una carrera ideal para buscar tiempos o simplemente disfrutar del running. Estamos muy entusiasmados y contentos de poder compartir esta segunda edición con amigos y runners, sumando kilómetros juntos. Con Saucony vamos a copar BAIRES otra vez”, destacó Juan Martín Petrucci, Brand Manager de Saucony.

Cronograma de actividades la semana previa a la carrera

Saucony Baires 15k. Foto: Prensa.

Las inscripciones están abiertas en Club de Corredores, haciendo clic aquí.

Saucony Baires 15k: el kit de la carrera

Kit Saucony Baires 15k. Foto: Instagram @saucony.arg

Saucony pinta de amarillo las calles de Buenos Aires

Con la largada pautada para las 7.30 hs, habrá presentación de productos, shows y muchas sorpresas, además de lugares especiales para que los runners puedan disfrutar la jornada entre amigos y compañeros de team luego de correr.

A su vez, también habrá una exhibición de las diferentes líneas de calzado de Saucony, como también primicias de la próxima temporada.

¿Por qué las Triumph 22 de Saucony son el calzado ideal para la carrera?

A la hora de correr Saucony BAIRES 15k, Saucony presenta las Triumph 22, un calzado premium de amortiguación, presentando la versión más innovadora y creada para un confort, respuesta y durabilidad excepcional.

Características

Las Triumph 22 es un calzado de amortiguación neutral con una construcción geométrica que provee un paso bien amortiguado pero con una ligera transición de talón a punta del pie.

Saucony Baires 15k. Foto: Prensa.

Una mediasuela compuesta totalmente de super espuma PWRRUN PB, una de las tecnologías de amortiguación y de mayor retorno energético, diseñadas originalmente para los mejores maratonistas del mundo, ahora actualizado para proveer el máximo confort para el corredor diario.

Suela de XT-900 para un agarre y durabilidad sin comparación, y con una capellada diseñada para máxima suavidad y confort, perfecto para el uso diario. Este modelo es vegano y contiene materiales reciclados.