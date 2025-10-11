Ciudadanía italiana express: cómo contar con asesoramiento profesional para hacer este trámite de forma segura

El Estudio De.Martin & Asociados desarrolló un sistema integral que ofrece la posibilidad de hacer este proceso de manera ágil y legal, directamente en el país europeo. Conocé los servicios de acompañamiento que incluye cada etapa.

La ciudadanía permite ampliar derechos y abrir oportunidades globales en un escenario competitivo. Foto: Freepik.

La ciudadanía permite ampliar derechos, sumar movilidad internacional y abrir oportunidades globales en un escenario competitivo. Además, se reconoce como un derecho legítimo, una continuidad jurídica que atraviesa generaciones.

Al hacer el trámite en territorio italiano, con acompañamiento legal y humano, el proceso cobra una dimensión especial. La ciudadanía permite reforzar la historia familiar, definir una identidad europea y garantizar una herencia de libertad para los descendientes.

La ciudadanía múltiple es uno de los recursos más valorados. Foto: Freepik.

Actualmente, la ciudadanía múltiple es uno de los recursos más valorados. La movilidad, seguridad jurídica y el acceso a sistemas educativos, sanitarios y económicos en distintas regiones se convirtieron en factores centrales para millones de personas.

De esta forma, el pasaporte italiano aparece como un verdadero “commodity” del siglo XXI. En este contexto, se convierte una conquista posible y legítima que permite a los descendientes proyectarse hacia el futuro con mayor previsión.

Ciudadanía express con respaldo jurídico

El Estudio De.Martin & Asociados, con más de tres décadas de experiencia en derecho internacional, extranjería y ciudadanía, desarrolló un sistema integral que ofrece la posibilidad de hacer este proceso de manera ágil, legal y segura, directamente en el país europeo.

El Estudio De.Martin & Asociados ofrece la ciudadanía italiana de forma express. Foto: Freepik.

El servicio incluye acompañamiento completo en cada etapa:

Alojamiento inicial

Asistencia para la residencia temporaria en Italia

Coordinación directa con el Comune competente

Seguimiento jurídico constante

Solicitud de pasaporte y carta de identidad, habilitantes para circular por los 27 países de la Unión Europea y el espacio Schengen

Traducción, legalización y validación de documento

Gracias a esta asistencia, los descendientes evitan demoras innecesarias y acceden a una solución clara, adaptada a la normativa vigente.

¿Quiénes pueden acceder a la ciudadanía express?

El proceso está abierto a hijos y nietos de ciudadanos del país europeo nacidos en línea directa, siempre que no exista interrupción jurídica por naturalización previa al nacimiento. Es imprescindible contar con pasaporte vigente del país de origen para ingresar legalmente a Italia e iniciar el trámite.

En casos más complejos, el estudio también evalúa opciones judiciales o administrativas que permiten avanzar en el reconocimiento, lo que ofrece alternativas adaptadas a cada situación particular.