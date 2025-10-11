Transporte público: cuánto cuesta viajar en colectivo, tren y subte durante octubre 2025

Los recientes aumentos en las tarifas del transporte público en el AMBA afectan el presupuesto de los usuarios. Conocé cuánto puede costarte al mes viajar en colectivo, tren o subte.

Transporte público. Foto: NA

El comienzo de octubre 2025 llegó acompañado de nuevos aumentos en las tarifas del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Las subas alcanzan a colectivos, trenes y subtes, lo que implica un mayor impacto en el presupuesto de los usuarios.

Una persona que se traslada en transporte público a su trabajo tiene que tomarse, al menos dos veces por día algún medio, que puede ser tren, colectivo o subte. Por esto mismo, se pueden hacer cálculos para conocer los montos que se van por mes en traslados.

Colectivo; transporte público. Foto: NA (Claudio Fanchi)

Cuánto cuesta viajar en transporte público durante octubre 2025

Por ejemplo, una persona que viaja de lunes a viernes en colectivo, tiene que realizar 22 viajes de ida y 22 de vuelta durante el mes de octubre. Cabe recordar que no se cuenta el viernes 10, que será feriado en Argentina.

44 viajes de colectivo en CABA: entre $24.047,75 y $30.918,80 .

44 viajes de colectivos provinciales de Buenos Aires: entre $24.218,48 y $33.202,84 .

44 viajes de colectivos de jurisdicción nacional: entre $19.844,44 y $27.207,40 .

44 viajes en tren: entre $12.320 y $19.800 , dependiendo de la distancia.

44 viajes en subte: $29.356,80.

Colectivos. Foto: NA.

Cabe recordar que estos precios corresponden a viajes abonados con Tarjeta SUBE registrada, lo que ofrece un descuento con respecto a las tarifas de las tarjetas sin nominar.

Cabe recordar que existen diversas promociones con bancos y billeteras virtual para aminorar los costos de los viajes mensuales. La llegada de los pagos con QR y tarjetas de débito y crédito también ofrecen facilidades para gastar menos en transporte.

Trenes Argentinos. Foto: NA (Damián Dopacio)

Trenes

Con SUBE registrada

Sección 1: $280,00.

Sección 2: $360,00.

Sección 3: $450,00.

Sin SUBE registrada

Sección 1: $560,00.

Sección 2: $720,00.

Sección 3: $900,00.

Efectivo

Sección 1: $900,00.

Sección 2: $900,00.

Sección 3: $900,00.

Colectivos de la Ciudad de Buenos Aires, con o sin SUBE registrada

0 a 3 km: $546,54.

3 a 6 km: $608,85.

6 a 12 km: $655,76.

12 a 27 km: $702,70.

Colectivos de la provincia de Buenos Aires

Con SUBE registrada

0 a 3 km: $550,42.

3 a 6 km: $612,40.

6 a 12 km: $660,02.

12 a 27 km: $707,35.

Más de 27 km: $754,61.

Sin SUBE registrada

0 a 3 km: $874,66.

3 a 6 km: $976,44.

6 a 12 km: $1.050,35.

12 a 27 km: $1.124,93.

Más de 27 km: $1.198,60.

Tarifa social

0 a 3 km: $247,50.

3 a 6 km: $275,85.

6 a 12 km: $297,01.

12 a 27 km: $318,53.

Más de 27 km: $339,19.

Colectivos nacionales

Con SUBE registrada

0 a 3 km: $451,01.

3 a 6 km: $502,43.

6 a 12 km: $541,13.

12 a 27 km: $579,87.

Más de 27 km: $618,35.

Sin SUBE registrada

0 a 3 km: $717,11.

3 a 6 km: $798,86.

6 a 12 km: $860,40.

12 a 27 km: $921,99.

Más de 27 km: $$983,18.

Subte

Con SUBE registrada

1 a 20 viajes: $1112.

21 a 30 viajes: $889,60.

31 a 40 viajes: $778,40.

41 viajes en adelante: $667,20.

Con SUBE no registrada