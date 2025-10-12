Día de la Madre: las mejores ofertas de celulares con descuentos y cuotas para homenajear a mamá

La lista completa de ofertas de celulares con importantes descuentos, cuotas sin interés y en qué supermercados están disponibles.

Se acerca el Día de la Madre en Argentina y algunos supermercados decidieron ofrecer descuentos y promos para homenajear a las mamás en su día con un regalo especial y sobre todo útil en los tiempos que corren.

Las ofertas están vinculadas con descuentos y también con facilidades de pago, es decir, cuotas sin interés. Los supermercados que cuentan con estas opciones son ChagoMás, Carrefour y Jumbo. Los descuentos son de hasta el 46%, lo que vuelven a los celulares una de las opciones más buscadas en el mercado.

Los descuentos en celulares en los supermercados para el Día de la Madre

Ofertas de celulares en Carrefour:

Samsung Galaxy A06 128GB negro – 10% off – $339.000 (precio regular: $376.666) – 1 pago o 6 cuotas sin interés Samsung Galaxy A06 64GB negro – 10% off – $289.000 (precio regular: $321.111) – 1 pago o 6 cuotas sin interés Motorola G15 4GB 256GB gris – 10% off – $299.000 (precio regular: $319.000) – 1 pago o 6 cuotas sin interés Xiaomi Redmi A3 3GB 64GB negro – 10% off – $179.000 (precio regular: $199.000) – 6 cuotas sin interés Xiaomi Redmi 14C 4GB 128GB negro – 14% off – $289.000 (precio regular: $339.000) – 12 cuotas fijas Motorola G05 4GB 64GB verde – 10% off – $169.000 (precio regular: $219.000) – 1 pago o 6 cuotas sin interés Nubia Neo 2 5G plateado 8GB 256GB – 10% off – $399.000 (precio regular: $455.000) – 1 pago o 6 cuotas sin interés Samsung Galaxy A56 256GB rosa – 30% off – $1.099.000 (precio regular: $1.199.000) – 1 pago o 18 cuotas sin interés Xiaomi Redmi Note 13 6GB 128GB azul – 10% off – $399.000 (precio regular: $429.000) – 1 pago o 6 cuotas sin interés iPhone 16 Pro 128GB negro MYND3BE/A – 29% off – $2.599.000 (precio regular: $3.666.000) – 12 cuotas fijas

Ofertas de celulares en ChangoMás:

Noblex N52 64gb negro – 31% off – $119.999 (precio regular: $174.999) – 12 cuotas fijas Samsung A36 5g 6.7″ 8/256gb negro – 20% off – $799.999 (precio regular: $999.999) – 12 cuotas fijas Motorola Moto G85 256gb gris – 21% off – $549.999 (precio regular: $699.999) – 12 cuotas sin interés Tcl 505 4+4gb 128gb gris – 33% off – $154.999 (precio regular: $229.999) – 12 cuotas fijas Samsung A56 5g 8/256gb gris claro – 20% off – $959.999 (precio regular: $1.199.999) – 12 cuotas sin interés Samsung Galaxy A16 4/128gb verde claro – 15% off – $399.999 (precio regular: $469.999) – 12 cuotas sin interés Samsung A56 5g 8/256gb rosa – 20% off – $959.999 (precio regular: $1.199.999) – 12 cuotas sin interés Motorola Moto E15 64gb azul – 26% off – $139.999 (precio regular: $189.999) – 12 cuotas fijas Samsung Galaxy A06 4/128gb verde claro – 21% off – $269.994 (precio regular: $339.999) – 12 cuotas fijas Motorola Moto G15 128gb gris – 6% off – $299.999 (precio regular: $319.999) – 12 cuotas fijas

