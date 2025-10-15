El subte extiende sus horarios en CABA: qué días funcionará hasta la madrugada

Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE) informó que hay dos líneas que esta semana funcionarán con cronograma especial.

La Línea B se verá afectada Foto: NA

El subte de la Ciudad de Buenos Aires tendrá algunas modificaciones en sus horarios durante la corriente semana. Las líneas B y H extenderán su funcionamiento tres días, a raíz de distintos eventos masivos que tendrán lugar en CABA.

Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE) informó a los usuarios que se facilitará el regreso al hogar de los usuarios tras recitales que se desarrollarán el miércoles 15, viernes 17 y sábado 18.

Línea B de subtes. Foto: NA.

La línea B del subte extiende sus horarios

En primer lugar, la línea B del subte extenderá su servicio este miércoles 15 de octubre. El motivo tiene que ver con el show de Carlos Vives, que se presentará en el Buenos Aires Arena, en Villa Crespo.

Por esto mismo, se conoció que el último tren desde la estación Juan Manuel de Rosas partirá a la 1, mientras que el último desde Leandro N. Alem saldrá a las 1:30. Como ocurrió en otras oportunidades, no se prestará el servicio completo: solo se detendrá en J.M. de Rosas, Federico Lacroze, Dorrego, Medrano, Callao, Pueyrredón, Carlos Pellegrini y Leandro N. Alem.

Extensión de horarios de la línea B del subte. Foto: GCBA

La línea H extiende sus horarios el fin de semana

La línea H también tendrá un cronograma especial producto de los recitales que brindará Guns N’ Roses en el estadio de Huracán, el viernes 17 y sábado 18 de octubre.

En ambas jornadas, el último tren desde la estación Caseros partirá a la 1:30. Justamente, este sitio es el más cercano al estadio Tomás Adolfo Ducó, por lo desde allí ofrecerá cuatro puntos para que los usuarios desciendan: las estaciones Humberto 1°, Once - 30 de Diciembre, Corrientes y Santa Fe - C. Jáuregui.

Extensión de horarios de la línea H del subte. Foto: GCBA

Desde el GCBA, indicaron que la elección de las estaciones tiene que ver con “el flujo de usuarios estimados y la conectividad con otros medios de transporte".

Las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires decidieron implementar estos esquemas extendidos desde diciembre, donde se hizo una prueba piloto con la línea B del subte.

Distintos recitales como los de Los Piojos, Green Day, La Renga, Kendrick Lamar y Airbag tuvieron un movimiento de horarios en el subterráneo. Además, los partidos de la Selección Argentina, así como los encuentros por Copa Libertadores, en el Estadio Monumental también formaron parte de este nuevo plan de horarios.