Susto en el aire: un avión de Aerolíneas Argentinas que salió de Aeroparque debió aterrizar de emergencia en Ezeiza tras presentar una falla

El hecho ocurrió esta mañana y hubo al menos nueve vuelos desviados de su destino original. El comunicado de la empresa.

Avión de Aerolíneas Argentina, NA

Este miércoles un avión que despegó del Aeroparque Jorge Newbery debió ser desviado hacia el Aeropuerto de Ezeiza tras declararse en emergencia a los pocos minutos.

Según una fuente cercana a Clarín, el avión afectado sufrió una falla mecánica en el aire y tuvo que dirigirse hacia la terminal aérea internacional ubicada en el sur del Gran Buenos Aires.

Por el hecho, hubo al menos nueve vuelos desviados de su destino original. Además, desde Aerolíneas Argentinas publicaron un comunicado explicando lo que sucedió.

Aerolíneas Argentinas. Foto: NA

“En relación al vuelo AR1526, que cubría la ruta Aeroparque-Córdoba, Aerolíneas Argentinas informa que la aeronave presentó una falla en el motor número uno poco tiempo después de iniciar su despegue”, informó la empresa.

Y añadió: “La tripulación siguió los procedimientos de seguridad establecidos y dirigió la aeronave al aeropuerto de Ezeiza, donde aterrizó con total normalidad y sin inconvenientes”.

Respecto a la falla del avión, la empresa explicó que “de acuerdo a la documentación interna, el motor estaba en condiciones normales y correctamente mantenido”.

Aeroparque Jorge Newbery. Foto: argentina.gob

“La aeronave ya fue liberada y el fabricante fue informado para que junto con el equipo técnico de la empresa se realice la inspección correspondiente y se pueda determinar el origen de la falla”, ahondaron.

Por último, informaron que “los 161 pasajeros se encuentran aguardando en el área de preembarque para abordar un nuevo vuelo hacia Córdoba. El vuelo AR1526 se ha reprogramado para partir desde Ezeiza a las 13:30 hora local, operado por un Boeing 737-800”.