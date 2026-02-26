Aerolíneas Argentinas, aviación

Manuel Adorni realizó un anuncio en su canal de Whatsapp que va desde el superávit operativo de Aerolíneas Argentinas, pasando por inversiones extranjeras hasta el número de exportaciones industriales del país. Desde que se convirtió en jefe de Gabinete, realiza publicaciones de este estilo en la nombrada red social como comunicación oficial a pesar de no ser más vocero presidencial y en esta oportunidad, profundizó en torno al superávit de Aerolíneas Argentinas y una inversión minera millonaria, entre otras cosas.

El dato duro más fuerte que presentó fue el resultado positivo de las cuentas de Aerolíneas Argentinas por 112,7 millones de dólares convirtiéndose en el segundo año consecutivo de superávit. Además, también redujo su deuda en un 41% y “no recibió ningún peso del Estado”, según Adorni.

Aerolineas Argentinas

Qué inversiones se realizarán en Argentina

La Minera Newmont invertirá 800 millones de dólares en Santa Cruz durante los próximos seis meses con el objetivo de extender la vida de la operación y consolidar la sostenibilidad del proyecto Cerro Negro Expansión 1.

En este sentido, se producirá una reactivación en más de 30 obras clave, en la superficie y en el interior de la mina de oro, impulsando la participación de proveedores locales y el desarrollo regional, según Adorni. Se trata de una visión de planificación de largo plazo, basado en estándares mundiales, comprometido con el crecimiento productivo del país para alcanzar mayores niveles a partir de 2028.

Minería

El rol del agro en la Argentina de Milei: superávit de exportaciones

Adorni comunicó que en el mes de enero del 2026, Argentina registró el mayor nivel de exportaciones agroindustriales de los últimos 10 años demostrando un crecimiento en valor y volumen exportado. Se exportaron productos por 4.152 millones de dólares y 10,63 millones de toneladas, representando un incremento del 18% en valor y del 17% en volumen respecto de enero de 2025. De los 54 complejos analizados, unos 18 mostraron montos exportados récord. “La agroindustria argentina sigue consolidando su protagonismo en el mundo”, sostuvo el jefe de Gabinete.