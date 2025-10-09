Peligro en el aire: el video de la explosión de la turbina de un avión mientras despegaba en Trelew

Un vuelo de Aerolíneas Argentinas no pudo completar su despegue este jueves, tras una falla en la aeronave. Por precaución, se cerró el Aeropuerto Almirante Zar de Trelew.

Vuelo de Aerolíneas Argentinas. Foto: Presidencia.

Hubo preocupación este jueves en el Aeropuerto Almirante Zar de Trelew, en Chubut. Durante la mañana, se tuvo que cerrar el establecimiento de manera preventiva, producto de un incidente con un avión de Aerolíneas Argentinas. La aeronave sufrió un desperfecto y padeció la explosión de una turbina, algo que preocupó a los pasajeros.

El incidente tuvo lugar en un Boeing 737, que llevaba la identificación LV-FQY. En el carreteo previo al despegue, ocurrió la explosión que llevó a activar todos los protocolos de emergencia en la terminal aérea.

Falló una turbina de un avión en Trelew. Video: X.

El vuelo tenía horario de salida a las 7:30 desde Trelew, con destino al Aeroparque, de la Ciudad de Buenos Aires. El vuelo era el 1803 de Aerolíneas Argentinas, que tuvo un claro problema en su despegue.

La buena noticia es que no hubo que lamentar heridos producto del desperfecto. El avión volvió de inmediato a la plataforma, sin lograr su despegue pactado.

Fabio Orellano, director del Aeropuerto Almirante Zar de Trelew, indicó que “se abortó el despegue y se controló rápidamente la situación. No hubo heridos ni daños mayores”.

Aerolíneas Argentinas, avión. Foto: NA.

A pesar de que no hubo heridos, la explosión que derivó en un incendio de pastizales en la zona del incidente llevó a que las autoridades cierren el aeropuerto.

El fuego iniciado fue controlado rápidamente por los bomberos. Además, el cierre permitió realizar controles para chequear el estado en que quedó la pista tras el hecho.

Más allá de informar la demora en los vuelos que debían salir posteriormente, también se llevaron adelante peritajes sobre el avión para verificar su estado tras el estallido.

Avión de Aerolíneas Argentinas. Foto: Reuters/Agustin Marcarian

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) comenzó una investigación para dar con el motivo detrás de la explosión.

Los pasajeros tuvieron que descender del avión afectado y fueron trasladados a la sala de embarque. Allí fueron asistidos y se les brindó información de lo ocurrido, a la espera de poder volar nuevamente.

“Hay que llevar tranquilidad. No hubo heridos y ahora se espera que el aeropuerto pueda reabrirse lo antes posible”, detallaron las autoridades del aeropuerto.