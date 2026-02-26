Medida de fuerza en Ezeiza Foto: Foto generada con IA

La actividad aerocomercial en la Argentina enfrentará una semana de fuertes complicaciones debido al paro nacional de controladores aéreos convocado por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa). La medida arrancará este jueves 26 de febrero y se extenderá hasta el lunes 2 de marzo, con interrupciones programadas que impactarán en todos los aeropuertos del país. Las aerolíneas ya anticipan demoras, reprogramaciones y efectos en cadena que podrían extenderse más allá de los horarios de protesta.

¿Por qué paran los controladores?

El conflicto se desató tras el vencimiento de la conciliación obligatoria dictada la semana pasada por el Gobierno, en el marco de una negociación salarial entre el gremio y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). Según Atepsa, pasaron cerca de 20 días desde el final de la conciliación sin recibir una nueva propuesta salarial, por lo que aseguraron haber agotado todas las instancias de diálogo.

La falta de avances llevó a reactivar el plan de lucha, compuesto por cortes diarios de tres horas en los que no se autorizarán despegues. La restricción afecta tanto a vuelos comerciales regulares como a operaciones privadas o no regulares en distintas franjas horarias.

El cronograma completo de interrupciones

El paro no implica cierre de aeropuertos, pero sí la suspensión total de autorizaciones de despegue durante los siguientes horarios:

Jueves 26 de febrero: 15:00 a 18:00 (toda la aviación)

Viernes 27 de febrero: 19:00 a 22:00 (toda la aviación)

Sábado 28 de febrero: 13:00 a 16:00 (aviación general y no regular)

Domingo 1° de marzo: 9:00 a 12:00 (aviación comercial regular nacional)

Lunes 2 de marzo: 5:00 a 8:00 (toda la aviación)

Durante estas franjas, tampoco se recibirán ni transmitirán planes de vuelo, lo que suma más demoras al proceso operativo. Las aeronaves ya en vuelo no se verán afectadas.

Paro de controladores aéreos Foto: Foto generada con IA

¿Qué vuelos quedan exceptuados?

El gremio aclaró que todas las operaciones en emergencia, así como los vuelos sanitarios, humanitarios, oficiales, de Estado o de búsqueda y salvamento, continuarán funcionando con normalidad pese a la medida de fuerza.

¿Qué impacto puede tener en los pasajeros?

Aunque la interrupción diaria dura solo tres horas, las aerolíneas anticipan un efecto dominó: acumular vuelos en espera, reprogramar turnos de tripulación y reorganizar servicios puede generar demoras durante toda la jornada. Especialistas consultados explican que un paro “técnico” de este tipo puede desordenar toda la red aérea incluso fuera del horario de protesta.

Cada aeropuerto y aerolínea tendrá un impacto distinto según la densidad de operaciones en los horarios afectados. Por eso, las compañías recomiendan a los pasajeros consultar el estado de su vuelo antes de dirigirse al aeropuerto y estar atentos a posibles cambios en salidas y conexiones.

Vuelos demorados y cancelados. Foto: NA/Hugo Villalobos

Una semana clave para el conflicto

Atepsa convocó a una asamblea general para definir los próximos pasos y analizar cualquier nueva oferta salarial que pudiera surgir. Si no hay avances, el conflicto podría escalar, generando más tensiones en un sector que ya viene de semanas de alta actividad por el cierre de la temporada de verano.