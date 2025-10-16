Una nueva lata retro conquista a los fanáticos de las galletitas clásicas: qué golosinas incluye y dónde se consigue

La tradicional marca argentina de galletitas presentó una edición especial que reúne sus productos más emblemáticos en un envase coleccionable con estética vintage. Es una propuesta pensada para los fanáticos de siempre y para quienes buscan revivir los sabores de su infancia.

Surtido de galletitas de Terrabusi. Foto: X.

La nostalgia tiene sabor a galletita. Y es que Terrabusi, una de las marcas más queridas y representativas del país, lanzó su nueva lata coleccionable edición limitada 2025. Es un producto que combina diseño, recuerdos y tradición en una propuesta ideal para compartir o regalar.

La presentación forma parte de una tendencia que viene creciendo entre las grandes compañías alimenticias: recuperar íconos del pasado con una mirada actual, apelando a la memoria afectiva de los consumidores bajo la premisa “lo viejo funciona”.

Nueva lata vintage de Terrabusi. Foto: X / @infokioscos.

El lanzamiento llega luego del éxito de las ediciones especiales de Merengadas y Sonrisas, cuyas coloridas latas se agotaron rápidamente en plataformas online. En esta oportunidad, Terrabusi quiso rendir homenaje a su historia y a todas las generaciones que crecieron disfrutando de sus icónicas galletitas y alfajores.

Con el lema “Estamos en familia” impreso sobre un diseño de estilo retro, la lata celebra el espíritu familiar que siempre caracterizó a la marca. Su estética recuerda a las antiguas cajas metálicas que se guardaban en las alacenas o se reutilizaban para conservar recuerdos, reforzando ese vínculo emocional con la infancia y los momentos compartidos.

Galletitas Terrabusi. Foto: Bombonería Royal.

En su interior, la edición limitada 2025 incluye una cuidada selección de los clásicos más representativos de Terrabusi, que consta de:

Tres alfajores Milka de dulce de leche.

Cinco golosinas TITA

Un paquete de mini Rhodesia.

Un paquete de Habanitos.

Dos paquetes de galletitas tradicionales: uno de “Anillos Terrabusi” y otro de “Variedades Surtidas”.

Qué contiene la nueva lata vintage de Terrabusi. Video: Instagram / terrabusiar.

Sin dudas, se trata de un recorrido dulcero por los sabores icónicos que marcaron a generaciones enteras.

¿Dónde se consigue y cuánto sale la lata vintage de Terrabusi?

La nueva lata se comercializa exclusivamente a través de PedidosYa Market, y puede solicitarse con entrega a domicilio, en todo el país. Su edición es limitada, lo que la convierte en una pieza ideal para coleccionistas y amantes de los clásicos argentinos.

Actualmente, el producto se encuentra fuera de stock tanto en Pedidos Ya como en plataformas de e-commerce como Mercado Libre. Al no contar con el producto, no se puede conocer el precio exacto.

La mejor opción, en caso de querer adquirir la lata de Terrabusi, es permanecer atento a la aplicación de delivery y comprarla cuando se encuentre disponible en algún kiosco o supermercado cercano a tu domicilio.

Golosinas "Tita" y "Rhodesia" de Terrabusi. Foto: X.

Además de su valor simbólico, el envase metálico destaca por su practicidad y durabilidad, ideal para almacenar galletitas o reutilizar como objeto decorativo. Con esta propuesta, Terrabusi no solo revaloriza su identidad histórica, sino que refuerza el vínculo emocional con los consumidores.