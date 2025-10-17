Marcas premium, shows en vivo y hasta 70% de descuento: cómo llegar al outlet de moda que es furor en CABA

Con más de 50 marcas locales e internacionales y espacios gastronómicos, la feria ofrece una experiencia integral para quienes buscan productos de calidad a precios accesibles. La propuesta estará disponible hasta el 24 de noviembre con entrada libre y gratuita.
viernes, 17 de octubre de 2025, 23:00
El outlet de CABA que ofrece descuentos en importantes marcas de indumentaria. Foto: Unsplash.
El Hipódromo de Palermo se prepara para recibir a miles de amantes de la moda con una nueva edición del Luxury Outlet, un evento que combina diseño, lifestyle y oportunidades de compra únicas.

Con más de 50 marcas locales e internacionales, productos premium y shows en vivo, esta feria se consolidó como un clásico del calendario porteño, ofreciendo a los visitantes una experiencia integral hasta el 24 de noviembre.

Luxury Outlet The Palace. Foto: Facebook Luxury Outlet.

Con 16 años de trayectoria y 48 ediciones realizadas, el Luxury Outlet se destaca no solo por la variedad de marcas presentes, sino también por su formato abierto y cómodo, que incluye espacios gastronómicos, música en vivo, estacionamiento propio y un entorno pet friendly.

La entrada es libre y gratuita, lo que facilita el acceso a una experiencia que combina el entretenimiento y las compras.

En esta edición, las principales marcas deportivas ofrecen desde indumentaria técnica hasta calzado urbano con descuentos que van del 30 al 70%. Entre ellas se encuentran:

  • Nike.
  • Adidas.
  • Under Armour.
  • Asics.
  • New Balance.
  • Fila.
  • Reebok.
  • Topper.
  • Umbro.
  • Columbia.
  • Addnice.
Luxury Outlet ofrece descuentos en importantes marcas de indumentaria. Video: Instagram / thepalaceoutlet.

En moda femenina, firmas como Kosiuko, María Cher, Awada, Wanama, Desiderata, Portsaid, System, Queen Juana y Santa Bohemia acercan sus últimas colecciones a precios más accesibles.

El segmento masculino incluye a Levi’s, Wrangler, Lee, Airborn Brooksfield, González, Giesso, Key Biscayne, Protoype, Perramus y Cardon, mientras que para el público infantil participan Cheeky y Como Quieres.

En tanto, Cannon y Arredo presentan artículos para el hogar con rebajas destacadas. Grandes marcas internacionales como H&M, GAP, Massimo Dutti, Bershka y Forever 21 complementan la oferta, reforzando la combinación de etiquetas locales y globales.

Sergio Blanco, presidente del Luxury Outlet, destacó para Infobae que la intención del evento es acercar marcas premium al público general, tradicionalmente vinculadas a circuitos exclusivos, en un entorno relajado y pensado para disfrutar la compra como una experiencia integral.

El outlet de CABA que ofrece descuentos en importantes marcas de indumentaria. Foto: Reuters/Rachel Wisniewski.

Los primeros resultados de esta edición son alentadores: las ventas superan a varios de los principales shoppings de la ciudad, lo que confirma el interés sostenido del público. Además, la organización planea expandir el formato a otras provincias, con futuras ediciones en Rosario, Salta, Neuquén y Mendoza, consolidando al Luxury Outlet como un referente del consumo inteligente y del desarrollo de la moda argentina.

En definitiva, esta feria ofrece una oportunidad única para quienes buscan calidad, diseño y grandes descuentos en pleno Palermo.

Cómo llegar a Luxury Outlet - The Palace

En auto:

En colectivo:

  • Líneas que pasan por Av. Libertador y Ortega y Gasset: 130, 64, 60, 166, 34, 160.
  • Paradas adicionales cercanas: Avenida del Libertador y Maure (líneas 15, 59, 60), Hospital Militar (líneas 59, 60, 15).

En subte:

  • Línea D: la estación Palermo se encuentra a aproximadamente 16 minutos caminando del evento.

Recomendaciones finales

  • Dirección exacta: el evento se realiza en Tribuna Plaza, dentro del Hipódromo de Palermo, ubicado en Av. Libertador 4401, CABA.
  • Entrada: la entrada es libre y gratuita.
  • Horarios: el evento está abierto de martes a domingo, hasta el 24 de noviembre.
  • Accesibilidad: el lugar cuenta con estacionamiento propio y es pet friendly.