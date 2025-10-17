Video dramático: un perro quedó colgado de un ascensor y un vecino le salvó la vida haciéndole RCP

La desesperante secuencia tuvo lugar en un edificio de Villa Crespo y quedó registrada por las cámaras de seguridad del lugar. Mirá las imágenes en la nota.

Un perro quedó colgado de un ascensor y un vecino le salvó la vida. Foto: Captura

Una dramática situación tuvo lugar en un edificio del barrio porteño de Villa Crespo, donde un hombre le salvó la vida a un perro al hacerle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del lugar. En las imágenes, se puede ver a una mujer que llega junto al can y toma el ascensor, cuyas puertas se cierran dejando al animal del lado de afuera con la correa atada al cuello.

Un hombre le salvó la vida a un perrito en Villa Crespo. Video: redes sociales

Cuando el ascensor comienza a subir, el perro queda colgando. Ahí es cuando entra el heroico vecino, identificado como Leo.

Cuando el pequeño animal se desvanece por el estrangulamiento, el hombre procede a salvarle la vida: lo desata para colocarlo en el suelo y realizarle maniobras de RCP.

Minutos después llega el alivio: el perro reacciona y Leo se lo lleva a su dueña.

“La señora grita: ‘¡Mi perro, mi perro!’. No entendí bien lo que pasaba hasta que bajé a la planta baja y ahí vi al perro colgado”, contó el hombre en diálogo con TN.

Y añadió: “Lo puse en el piso y empecé a hacerle lo que sería un RCP de persona. Después apareció el novio de la chica, que estaba en su departamento, y le entregué al perro. Y bueno, final feliz”.