El restaurante coreano de Villa Crespo que busca ser un referente: cómo es la exclusiva experiencia que ofrece con los chefs

El lugar, con mucha historia coreana, es uno de los más exclusivos de CABA y es liderado por el chef Pablo Park.

Han restaurante. Foto: Instagram/han.restaurante

Uno de los exclusivos restaurantes de Villa Crespo ofrece una propuesta de gastronomía coreana que busca convertirse en un referente de la Ciudad. Se trata de Han, un sitio que abrió sus puertas en diciembre y solo se maneja con reserva previa.

Este resto, liderado por el chef Pablo Park, ofrece una propuesta distinta a lo clásico: la experiencia se desarrolla en una mesa en forma de U, donde los visitantes puede vincularse con los cocineros mientras realizan los platos.

Han restaurante. Foto: Instagram/han.restaurante

“Es como un espectáculo en vivo: los clientes ven el movimiento en la cocina, el emplatado, el servicio del vino y la dinámica del equipo”, explicó Pablo Park. Hablar con los chefs es interesante ya que ellos mismos presentan los platos y cuentan las historias detrás de sus creaciones

Cómo se desarrolla la experiencia en Han

El restaurante ofrece un menú tradicional donde hay un glosario para los comensales con términos coreanos y luego una carta con los platos y sus ingredientes principales.

Otra de las cosas extraordinarias de Han es que el menú cambia según la estacionalidad de los productos y de lo que los chefs deseen contar en ese momento.

Han restaurante. Foto: Instagram/han.restaurante

“El concepto del restaurante se basa en el ‘Han’, una palabra profundamente arraigada en la identidad coreana. ‘Han’ es la memoria que se transforma en fuerza y resiliencia, la conexión que nos une. Es el alma de nuestra propuesta, la unión de lo clásico con lo moderno”, informó Park.

La carta incluye 57 etiquetas de vinos, seleccionadas para combinar a la perfección con los sabores exclusivos de los platos.

Han restaurante. Foto: Instagram/han.restaurante

Por otro lado, el espacio ofrece un diseño que combina madera, piedra negra y hormigón, y con detalles que ambientan y acompañan la exclusividad del menú coreano.

Algunos platos destacados de Han:

Tomates marinados con dashi de tomate y helado de kimchi de frutas + Bloody Mary de kimchi.

Snacks de alga y durazno + snack de calabaza, anchoa y emulsión de queso de cabra + snack de molleja y pickle.

Texturas de hongos con manzanilla + financier de humita.

Soufflé de huevo con crocante de piel de pollo, uva y zucchini.

Mandu de lengua en caldo con huacatay.

Yukhoe (tartar coreano) de lomo y maní, emulsión de yema, gochujang y pickle de nabo.

Bife con sal de kimchi acompañado de banchan (fermentos, salsas y purés) y arroz de la casa.

Textura de remolacha, donde el vegetal se presenta en forma de tierra, almíbar, helado y crocante.

Dónde queda Han

El restaurante está ubicado en Vera 966, Villa Crespo, CABA. Abre de martes a sábados, de 19:00 h a 00:00 h y trabaja solo con reservas, que se hacen a través de su página web.