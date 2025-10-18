Cierra una estación clave de la línea A del subte: hasta cuándo estará inhabilitada

Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE) informó el cierre momentáneo de una parada, producto de las obras que llevarán adelante allí.

Cambios en una línea clave de subte Foto: NA

Se suma una nueva complicación para viajar en transporte público la Ciudad de Buenos Aires. Desde el próximo lunes 20 de octubre, se cerrará la estación de subte Loria, correspondiente a la Línea A. Esto se da en el marco de una serie de obras, como ya ocurrió con otros puntos del transporte subterráneo de CABA.

Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE), la empresa encargada de operar este transporte, indicó que el cierre momentáneo de dicha estación se enmarca en el Plan de Renovación Integral de Estaciones.

Descuentos para estudiantes en el transporte público. Foto: NA

Hasta cuándo estará cerrada la estación Loria del subte A

El tiempo del cierre se extenderá por los próximos tres meses, por lo que su reapertura se daría en el comienzo del 2026. El objetivo es mejorar la infraestructura existente, así como también la experiencia para los usuarios a la hora de viajar.

En la misma línea, la estación de Río de Janeiro también fue cerrada semanas atrás. Ambas se suman a Carlos Gardel y Uruguay de la B y a Plaza Italia y Agüero de la D. De esta manera, sube a seis la cantidad de paradas que están inactivas por obras.

Estación Loria de la línea A del subte. Foto: Google Maps

Todas las estaciones del subte que ya fueron renovadas

Desde que comenzó el plan, se renovaron un total de 11 estaciones: Castro Barros, Lima y Acoyte de la A; Pueyrredon y Pasteur de la B; San Martín de la C; Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo de la D y Jujuy de la E.

Además, hubo trabajos de puesta en valor de paradas del Premetro en la Ciudad de Buenos Aires: Ana María Janer; Cecilia Grierson; Mariano Acosta; Ana Díaz; Escalada; Presidente Illia; Parque de la Ciudad; Pola; Centro Cívico Lugano; Nuestra Señora de Fátima; Intendente Saguier; Somellera y Fernández de la Cruz.

Premetro

El cronograma de obras que tiene pactado SBASE indica que también habrá trabajos sobre las estaciones Piedras y Congreso de la A; Malabia de la B y Tribunales de la D. Actualmente, hay licitaciones en curso para renovaciones en Medrano y Ángel Gallardo de la B; Lavalle e Independencia de la C y General Urquiza y Entre Ríos de la E.

Obras en la estación Loria del subte A

Los trabajos en la estación Loria, que afectarán el normal funcionamiento de la línea A del subte, incluyen tareas de impermeabilización, pintura, renovación de pisos, nuevas luces led, renovación de señalética, colocación de señalización braille en pasamanos y pórticos, y nuevo mobiliario en andén, como bancos, cestos y apoyos isquiáticos.

También habrá labores de inyección y tratamiento de juntas. Se realizarán tareas sobre los accesos de la estación, las galerías de las escaleras, así como también los andenes.