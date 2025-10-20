Cambios en la ciudadanía estadounidense: el nuevo requisito del Gobierno de Donald Trump

La medida se enmarca en la búsqueda de volver más riguroso el proceso de naturalización.

Pasaporte de Estados Unidos. Foto: Unsplash

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, en inglés) comenzó desde este lunes a implementar un nuevo examen más extenso y difícil, como parte del objetivo del Gobierno de Donald Trump para hacer más riguroso el proceso de naturalización.

La prueba está enfocada en la educación cívica e incluye 28 nuevas preguntas con respecto a la anterior.

Los solicitantes de la ciudadanía deben responder correctamente a 12 de 20 preguntas, esto es el mismo porcentaje que antes (60%), cuando había que contestar 6 de 10. Con la modificación, el número de posibles preguntas pasó de 100 a 128.

El nuevo examen había sido diseñado en el primer gobierno de Trump (2017-2021). Pero la Administración del demócrata Joe Biden (2021-2025) lo tiró abajo y reinstauró el usado desde 2008.

En un comunicado, Matthew Tragesser, portavoz de USCIS, calificó estos cambios como “cruciales” y “los primeros de muchos”.

La versión de Trump hace un énfasis mayor en aspectos de la historia y el sistema político de Estados Unidos.

El portavoz subrayó que la Casa Blanca busca garantizar que solo aquellos extranjeros que cumplan con “todos los requisitos” de elegibilidad, incluyendo la capacidad de leer, escribir y hablar inglés, y comprender el gobierno y la educación cívica de EEUU, puedan naturalizarse, lo que dará la seguridad de que los nuevos ciudadanos “se integrarán plenamente y contribuirán” al desarrollo del país.

Cambios en la ciudadanía de Estados Unidos

USCIS ya anunció varios cambios en el proceso de naturalización, incluyendo el restablecimiento de una rigurosa investigación de antecedentes para los solicitantes y revisiones más estrictas de las excepciones por discapacidad para presentar los exámenes y las entrevistas.

Además, el Gobierno Trump instruyó que los extranjeros que solicitan la ciudadanía deben demostrar que “han sido y siguen siendo personas de buen carácter moral”.

Los atributos positivos pueden incluir una participación comunitaria activa, logros educativos, vínculos familiares, un historial laboral estable y legal, y una conducta financiera responsable, como el cumplimiento de las obligaciones tributarias, entre otros.

Bajo la nueva política, los funcionarios también pueden ampliar la definición de factores descalificadores, como infracciones de tránsito reiteradas.

La agencia también está reanudando las entrevistas a vecinos y compañeros de trabajo de los solicitantes de la ciudadanía estadounidense, como parte del proceso de investigación.