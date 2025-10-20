Las explosivas declaraciones de Donald Trump: “Argentina está luchando por su vida, se están muriendo”

“No tienen dinero, están luchando con todas sus fuerzas para sobrevivir”, dijo el presidente de Estados Unidos.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Reuters (Brian Snyder)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ante periodistas que su gobierno “compraría algo de carne de Argentina” con el objetivo de reducir los precios internos.

De esta manera, justificó su respaldo económico a la Argentina y dijo que el país “está peleando por su vida”.

Javier Milei y Donald Trump. Foto: NA

Tras el anuncio, una periodista local cuestionó: “¿Qué tiene para decirle a los agricultores estadounidenses que sienten que el acuerdo beneficia más a Argentina que a ellos, por ser un socio comercial importante?”.

Ante la consulta, el mandatario estadounidense aclaró que “Argentina está luchando por su vida” y que “nada está beneficiando a Argentina”. Además, reafirmó su alianza geopolítica y aseguró que intentará “ayudarlos a sobrevivir en un mundo libre”.

Días después de recibir al presidente Javier Milei en la Casa Blanca y de advertir que para continuar con su respaldo el argentino debía ganar las elecciones, Trump volvió a referirse al país durante declaraciones a bordo del Air Force One.

“El Presidente de Argentina está tratando de hacer lo mejor posible pero no lo hagan ver como que lo están pasando bien”, afirmó el mandatario norteamericano.

Sus palabras de apoyo a Milei se dieron después de anunciar que Estados Unidos iba a exportar carne argentina para intentar bajar el precio del producto en ese país.

El gobierno de Trump brindó un fuerte apoyo económico y financiero al presidente Milei, con intervenciones en el mercado cambiario local y el aporte de un swap de 20.000 millones de dólares.

“¡Hoy tuve una excelente reunión con Javier Milei! Está haciendo lo correcto por su país. Espero que el pueblo argentino comprenda lo bien que está haciendo su trabajo y lo apoye en las próximas elecciones intermedias, para que podamos seguir ayudándole a alcanzar el increíble potencial de Argentina. Milei tiene mi respaldo total y absoluto. No les defraudará. ¡Hagamos que la Argentina vuelva a ser grande!“, sostuvo Trump la semana pasada tras el encuentro con su par local.