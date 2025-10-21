Edición limitada con 9 clásicos irresistibles de chocolate: una reconocida marca de golosinas lanzó su lata coleccionable

Una destacada firma presentó una lata de edición especial que incluye nueve de sus variedades más queridas. Una propuesta ideal para regalar, coleccionar y disfrutar de su sabor en un solo envase.

Chocolates, golosinas. Foto: Unsplash.

Con el regreso de las latas retro, Milka presentó una nueva edición limitada que combina el diseño, la dulzura y toda la nostalgia de los ‘90. Su lata coleccionable es una pieza pensada tanto para regalar, como para utilizar en la cocina del hogar, ya que es práctica, accesible y, sobre todo, muy decorativa.

Con su clásico color lila y la icónica vaca que identifica a la marca, la propuesta apunta directo al corazón y al paladar de los verdaderos fanáticos del chocolate. En su interior, este nuevo objeto incluye nueve chocolates Milka en distintas variedades, seleccionadas entre sus favoritas del público:

2 Milka Oreo.

2 Milka Choco Pausé.

2 Milka Leche & Blanco Oreo.

1 Milka Dulce de Leche.

Lata de Milka Foto: Instagram almacendedulcesgp

Esta edición limitada no solo destaca por su contenido, sino también por su diseño reutilizable, ideal para quienes disfrutan coleccionar objetos de marca o buscan una opción de regalo original y funcional.

Con esta presentación, Milka refuerza su presencia en el segmento de productos coleccionables y de edición especial, combinando ternura, sabor y estética en un solo producto, tal como lo hacen otras empresas con sus tuppers, latas y otros accesorios.

Lata de Milka

Una nueva lata retro conquista a los fanáticos de las galletitas clásicas

Terrabusi, una de las marcas más queridas y representativas del país, lanzó su nueva lata coleccionable edición limitada 2025. Es un producto que combina diseño, recuerdos y tradición en una propuesta ideal para compartir o regalar.

La presentación forma parte de una tendencia que viene creciendo entre las grandes compañías alimenticias: recuperar íconos del pasado con una mirada actual, apelando a la memoria afectiva de los consumidores bajo la premisa “lo viejo funciona”.

Nueva lata vintage de Terrabusi. Foto: X / @infokioscos.

l lanzamiento llega luego del éxito de las ediciones especiales de Merengadas y Sonrisas, cuyas coloridas latas se agotaron rápidamente en plataformas online. En esta oportunidad, Terrabusi quiso rendir homenaje a su historia y a todas las generaciones que crecieron disfrutando de sus icónicas galletitas y alfajores.

Con el lema “Estamos en familia” impreso sobre un diseño de estilo retro, la lata celebra el espíritu familiar que siempre caracterizó a la marca. Su estética recuerda a las antiguas cajas metálicas que se guardaban en las alacenas o se reutilizaban para conservar recuerdos, reforzando ese vínculo emocional con la infancia y los momentos compartidos.