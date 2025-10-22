Pronóstico del tiempo para La Rioja hoy: cómo estará el clima este miércoles 22 de octubre de 2025

Tiempo actual

El día comenzará con un clima mayormente parecido a ayer. Durante la mañana, se prevé un cielo parcialmente nuboso, lo que significa que el sol podrá verse entre las nubes en algunos momentos, pero no durante todo el día. La temperatura mínima se establecerá cerca de los 6°C, proporcionando un inicio de jornada fresca. Los vientos serán predominantes del sector suroeste con una velocidad aproximada de 10 km/h, sin grandes variaciones en su intensidad.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Ya hacia la tarde, las nubes se mantendrán, y la máxima alcanzará los 21.1°C, generando un contraste considerable con el frío de la mañana. La velocidad del viento aumentará ligeramente y se espera que venga del oeste. Este clima podría ser ideal para actividades al aire libre, pero también es importante estar preparados para posibles cambios meteorológicos.

Al caer la noche, el cielo continuará parcialmente cubierto. La temperatura descenderá lentamente conforme avance la noche, brindando un ambiente más fresco. No se prevén lluvias ni precipitaciones, lo que hace del día una jornada estable en términos generales.