Vivienda propia en GBA Norte: la radiografía del mercado inmobiliario para quienes buscan comprar en 2025

Conocer los valores por metro cuadrado y las diferencias entre municipios es clave para planificar la compra de un departamento o casa. Desde los barrios más exclusivos hasta los más accesibles, el mercado del GBA Norte muestra una recuperación moderada que puede convertirse en una oportunidad para quienes buscan vivienda propia o invertir antes de que termine el año.

El sueño de la vivienda propia sigue vigente en el Gran Buenos Aires, aunque los números del mercado inmobiliario muestran que planificar la compra es más importante que nunca. Para quienes buscan mudarse o invertir en la zona norte del conurbano, conocer los valores actuales es clave.

Según el último informe de Zonaprop Index, en septiembre de 2025 el precio promedio del metro cuadrado en GBA Norte alcanzó los u$s 2.350. Esto representa un incremento mensual del 0,6% y una suba acumulada del 5,3% en lo que va del año. Desde noviembre de 2023, cuando se registró un cambio de tendencia en el mercado, los valores crecieron un 9%.

Para los análisis del mercado, se toma como referencia un departamento de dos ambientes de 50 m² cubiertos y un balcón de 5 m², cuyo valor promedio actualmente es de u$s 115.000. Por su parte, un tres ambientes de 70 m² con balcón se vende alrededor de u$s 175.000, con un precio por metro cuadrado ligeramente superior: u$s 2.387/m².

Las diferencias según el municipio

Los valores varían significativamente entre los distintos partidos del GBA Norte. Vicente López lidera como el más caro, con u$s 2.987/m², destacando el barrio La Lucila con u$s 3.654/m². En el extremo opuesto, José C. Paz ofrece los precios más accesibles: u$s 1.079/m², lo que implica que un dos ambientes puede encontrarse por unos u$s 54.000.

Valores intermedios:

Tigre: u$s 2.659/m².

San Isidro: u$s 2.653/m².

San Fernando: u$s 2.143/m².

Pilar: u$s 1.954/m².

Escobar: u$s 1.916/m².

Los barrios con mayor crecimiento

El 85% de los barrios del norte del GBA registraron aumentos interanuales. Benavídez encabezó con un 20,4%, seguido por José C. Paz Oeste (20,1%) y Manzanares (19,4%). Los departamentos en pozo lideraron las subas, reflejando una recuperación de la confianza en la construcción.

Para quienes aún no pueden comprar, alquilar también representa un desafío: un departamento de dos ambientes promedio cuesta $678.258 mensuales. En septiembre subieron 2,8%, acumulando un alza del 29,6% en el año, superando ampliamente la inflación. Los barrios más caros son Olivos y Florida Oeste, con valores superiores a $850.000.

Comprar para alquilar ofrece una rentabilidad bruta anual del 5,02% en GBA Norte, lo que implica que se necesitarían unos 19,9 años de alquileres para recuperar la inversión, un 14% menos que hace un año. Los barrios más rentables son Bella Vista (9,2%) y Don Torcuato (8,5%).

Consejos para la búsqueda

Comparar precios entre municipios puede ofrecer más metros o mejores amenities.

Evaluar departamentos en pozo, que muestran mayores valorizaciones aunque requieren paciencia.

Analizar el equilibrio entre alquilar y comprar según la rentabilidad y la disponibilidad de capital.

Considerar factores como conectividad, servicios y proyección de desarrollo del barrio, además del precio por metro cuadrado.

El mercado inmobiliario del GBA Norte muestra una recuperación moderada, con precios aún lejos de los picos históricos, lo que podría representar una oportunidad para concretar la compra de una vivienda en una de las zonas más codiciadas del conurbano bonaerense.