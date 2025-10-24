Veda electoral: qué pasa con los bares el fin de semana antes de las elecciones legislativas 2025
La veda electoral controla cuestiones de propaganda política y de venta de alcohol con fines de garantizar un período de reflexión consciente previo a las Elecciones Legislativas del próximo domingo.
Entre las acciones que no pueden llevarse a cabo se encuentran:
- Los actos políticos.
- La compra o venta de alcohol desde el sábado a las 20.
- Espectáculos públicos, reuniones masivas o actividades recreativas en espacios que puedan interferir con la jornada electoral.
- Publicación o difusión de encuestas sobre decisiones electorales.
- Portar armas.
- Portar banderas, distintivos o insignias partidarias.
A partir de qué hora no se puede comprar alcohol este fin de semana
La venta de alcohol está prohibida desde las 20 horas del sábado hasta las 21 del día de los comicios, es decir, 12 horas antes y 3 horas después del cierre del sufragio. Esta medida alcanza a bares, restaurantes, supermercados, kioscos, así como a todos los establecimientos comerciales.
Qué pasa con los bares durante la veda electoral
Con respecto a los bares, su actividad finalizará antes de lo habitual, además de que no podrán vender alcohol desde las 20. Cabe aclarar que el viernes 24 funcionarán con normalidad, además de que se podrán vender bebidas alcohólicas.
Según el inciso c) del artículo 71 del Código Nacional Electoral, “tener abiertas las casas destinadas al expendio de cualquier clase de bebidas alcohólicas” dentro de ese tramo temporal constituye delito electoral y se pena con prisión de 15 días a 6 meses.
Otras medidas que puede tomar el Estado al respecto se refieren a la clausura temporal de establecimientos, actas de infracción y sanciones económicas. Por eso mismo, la mayoría de los establecimientos que venden bebidas alcohólicas deciden cerrar de antemano.
Qué pasa si no cumplo la veda
La veda electoral, establecida por el artículo 71 del Código Nacional Electoral, empieza 48 horas antes de la apertura de comicios, es decir contando desde las 8 del día domingo hacia atrás.
Las sanciones por violar la veda incluyen multas que van de $10.000 a $100.000 y hasta penas de prisión de 15 días a 6 meses, según el Ministerio Público Fiscal y los operativos de seguridad dispuestos por fuerzas federales y provinciales para controlar el cumplimiento
Dónde voto en las elecciones legislativas 2025
Para saber dónde votar, el padrón electoral puede consultarse aquí mismo. Además, la ley electoral argentina exige la presentación de un documento físico válido que acredite la identidad del votante.
Los documentos válidos para votar son:
- Libreta cívica.
- DNI libreta verde.
- DNI libreta celeste.
- DNI tarjeta.
- Libreta de enrolamiento.