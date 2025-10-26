Elecciones Legislativas 2025: ¿se puede ir a votar con el DNI digital?

La Cámara Nacional Electoral reiteró cuáles son los documentos habilitados para votar este domingo en Argentina.

Elecciones Legislativas 2025 Foto: Reuters

La Cámara Nacional Electoral (CNE) aclaró qué documentos son válidos para votar este 26 de octubre en las Elecciones Legislativas y confirmó que el DNI digital de “Mi Argentina” no es válido.

La versión del DNI que se encuentra en la aplicación “Mi Argentina” no es válida para acreditar la identidad ante las autoridades de mesa. Tampoco tienen validez las copias digitales en el celular ni las capturas de pantalla.

¿Se puede ir a votar con el DNI digital?

Con qué documentos puedo ir a votar

Para poder emitir el sufragio, es obligatorio presentar uno de los siguientes documentos físicos, el cual debe ser el último ejemplar tramitado por el ciudadano (el que figura en el padrón o uno posterior) ya que no se le permitirá votar a quien se presente con un documento anterior al que figura en el padrón.

DNI libreta verde.

DNI libreta celeste.

DNI tarjeta (del modelo que acompañaba a la libreta celeste).

DNI tarjeta (el modelo actual).

Qué se vota el día de hoy en Argentina

En estos comicios se elegirán cargos legislativos nacionales mediante el sistema de Boleta Única de Papel, que permite al votante seleccionar entre los diferentes candidatos y fuerzas políticas en una sola hoja.

Qué se vota el día de hoy en Argentina: BUP Foto: Dirección Nacional Electoral

Además de renovarse la mitad de la Cámara baja, las provincias de Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y CABA también elegirán senadores nacionales.

Aquí el simulador de voto.

Dónde voto en las elecciones legislativas 2025: cómo consultar el padrón de forma online

Para saber dónde votás hoy, seguí estos pasos:

Ingresá al sitio web oficial: www.padron.gob.ar. Completá el formulario con tu número de DNI (sin puntos). Seleccioná tu género (según figura en tu DNI). Elegí tu “Distrito” (la provincia donde votás). Escribí el código captcha (verificador de seguridad) que aparece en la imagen. Hacé clic en el botón “Consultar”.

Inmediatamente, el sistema te informará el nombre y la dirección del establecimiento donde votás, el número de mesa y tu número de orden. Se recomienda tomar nota o hacer una captura de pantalla de esta información.

Cómo sigo los resultados de las elecciones legislativas en tiempo real

El Ministerio del Interior, a través de la Dirección Nacional Electoral (DINE), lanzó la aplicación “Elecciones Legislativas 2025”, por la cual se podrá seguir el recuento provisorio de votos de las elecciones legislativas este domingo 26 de octubre.

Cómo sigo los resultados de las elecciones legislativas en tiempo real: Aplicación de las Elecciones Legislativas 2025 Foto: Captura de pantalla

A partir de las 21 horas, estarán disponibles los resultados del recuento provisorio, por distrito y por categorías electorales. Además, será posible acceder a los resultados por mesa y consultar los telegramas que se contabilizarán durante la noche de la elección.

La aplicación “Elecciones Legislativas 2025” ya puede descargarse desde las tiendas oficiales de Android (Google Play) y iOS (App Store).