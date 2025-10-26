Elecciones legislativas 2025: qué pasa con los peajes de Buenos Aires durante todo el domingo

Este domingo se irá a las uras y ya comenzaron a aplicarse distintas medidas en la Provincia y todo el territorio nacional.

Peajes liberados en autopistas y rutas de la provincia de Buenos Aires para ir a votar. Foto: AUSA

Este domingo 26 de octubre los argentinos van a las urnas por elecciones legislativas 2025. En este sentido, los peajes de las autopistas y rutas bonaerenses permanecerán liberados.

Así lo informó Autopistas de Buenos Aires (AUBASA), que detalló que la medida regirá de 6 a 19 horas, franja horaria en la que se desarrollará la jornada electoral. Durante ese rango, los automovilistas podrán circular de manera libre por las autopistas y rutas de la provincia de Buenos Aires.

Con un comunicado, AUBASA explicó que la decisión busca “garantizar el derecho a voto de las y los ciudadanos”.

Elecciones en la provincia de Buenos Aires. Foto: REUTERS

Elecciones 2025: qué pasará con las clases el lunes después de los comicios

En elecciones anteriores, las clases solían suspenderse el lunes posterior a los comicios, ya que las instituciones requerían tiempo adicional para la limpieza, desinfección y reorganización de los espacios utilizados.

Sin embargo, la implementación de la Boleta Única de Papel permitirá agilizar el conteo y reducir los tiempos de reorganización, lo que facilita el retorno inmediato a la actividad escolar.

De acuerdo con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, las escuelas afectadas dictarán clases con normalidad el lunes 27 de octubre, gracias a un operativo de limpieza especial que se llevará a cabo el mismo domingo, una vez finalizada la votación.

Elecciones Legislativas 2025 Foto: Reuters

Estas tareas incluirán la desinfección de aulas, sanitarios, mobiliario y áreas comunes, y demandarán alrededor de seis horas por cada cuatro mesas electorales. Los auxiliares escolares recibirán un incentivo económico extraordinario, tal como ocurrió en los comicios del 7 de septiembre.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el resto del país, los procedimientos serán similares. Al cierre de la votación, las urnas serán selladas y trasladadas bajo custodia del Correo Argentino y fuerzas de seguridad, garantizando la transparencia y el normal desarrollo del escrutinio.