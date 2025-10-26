Elecciones legislativas 2025: qué pasa si voy a votar a último minuto

Se desarrollan los comicios en todo el país, y muchas personas esperan a última hora para ejercer su derecho cívico.

Elecciones Legislativas 2025: votación en CABA Foto: EFE

Este domingo se desarrollan las elecciones legislativas 2025 en Argentina, donde se renueva parte del Congreso de la Nación. En este marco, las urnas y centros de votación están abiertos hasta las 18 de este domingo 26 de octubre. Sin embargo, aparece una duda sobre los últimos minutos de los comicios.

En busca de evitar largas filas y esperas, muchas personas acuden a ejercer su derecho cívico después de las 17, un horario que puede generar algún dolor de cabeza, en especial si se produce alguna demora extra en el camino a votar.

Elecciones Legislativas 2025 Foto: EFE

De todos modos, la Cámara Nacional Electoral (CNE) indicó que las urnas permanecen abiertas hasta las 18:00. Por ende, cualquier persona que acuda alrededor de las 17:50 debe votar sin objeciones por parte de las autoridades de mesa.

Cabe recordar que la veda electoral se mantiene hasta las 21 de este domingo, por lo que algunas actividades siguen prohibidas. Una de ellas es la compra de bebidas alcohólicas, así como también la difusión de resultados.

Elecciones Legislativas 2025 Foto: Reuters

Qué se vota en cada provincia este domingo

Jujuy: Tres diputados nacionales.

Salta: Tres diputados nacionales y tres senadores nacionales.

Tucumán: Cuatro diputados nacionales.

Catamarca: Tres diputados nacionales.

La Rioja: Dos diputados nacionales.

San Juan: Tres diputados nacionales.

San Luis: Tres diputados nacionales.

Mendoza: Cinco diputados nacionales.

Neuquén: Tres diputados nacionales y tres senadores nacionales.

Río Negro: Dos diputados nacionales y tres senadores nacionales.

Chubut: Dos diputados nacionales.

Santa Cruz: Tres diputados nacionales.

Tierra del Fuego: Dos diputados nacionales y tres senadores nacionales.

Formosa: Dos diputados nacionales.

Chaco: Cuatro diputados nacionales y tres senadores nacionales.

Misiones: Tres diputados nacionales.

Corrientes: Tres diputados nacionales.

Santa Fe: Nueve diputados nacionales.

Entre Ríos: Cinco diputados nacionales y tres senadores nacionales.

Córdoba: Nueve diputados nacionales.

Capital Federal: Trece diputados nacionales y tres senadores nacionales.

Buenos Aires: Treinta y cinco diputados nacionales.

La Pampa: Tres diputados nacionales.

Santiago del Estero: tres senadores, tres diputados y gobernador.

Elecciones legislativas 2025 Foto: REUTERS

Elecciones 2025: qué pasará con las clases el lunes después de los comicios

En elecciones anteriores, las clases solían suspenderse el lunes posterior a los comicios, ya que las instituciones requerían tiempo adicional para la limpieza, desinfección y reorganización de los espacios utilizados.

Sin embargo, la implementación de la Boleta Única de Papel permitirá agilizar el conteo y reducir los tiempos de reorganización, lo que facilita el retorno inmediato a la actividad escolar.

De acuerdo con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, las escuelas afectadas dictarán clases con normalidad el lunes 27 de octubre, gracias a un operativo de limpieza especial que se llevará a cabo el mismo domingo, una vez finalizada la votación.