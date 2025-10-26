Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este domingo 26 de octubre de 2025

Clima en Córdoba
Canal 26
Por Canal 26
domingo, 26 de octubre de 2025, 06:02

Pronóstico del tiempo para esta mañana en Córdoba

Hoy en Córdoba, el clima durante la mañana se presenta con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.3°C. Predominarán los vientos con una velocidad aproximada de 12 km/h, creando una sensación más fresca. Este será un buen momento para disfrutar al aire libre antes de que el clima cambie a lo largo del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y a la noche en Córdoba

Durante la tarde y noche, se mantendrá un cielo parcialmente nuboso, con temperaturas máximas que escalarán hasta los 21.9°C. Aunque no se espera precipitación significativa, la humedad alcanzará niveles del 54%. No olvides llevar una chaqueta ligera si vas a salir. Además, los vientos aumentarán ligeramente, alcanzando velocidades de hasta 19 km/h, por lo que te recomendamos asegurarte de que cualquier objeto ligero esté bien asegurado en el exterior.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 26 de octubre de 2025

La salida del sol está programada para las 08:12, y se pondrá a las 18:21. Serán momentos ideales para observar los colores del atardecer.