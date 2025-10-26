Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este domingo 26 de octubre de 2025

Clima en Córdoba

Pronóstico del tiempo para esta mañana en Córdoba

Hoy en Córdoba, el clima durante la mañana se presenta con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.3°C. Predominarán los vientos con una velocidad aproximada de 12 km/h, creando una sensación más fresca. Este será un buen momento para disfrutar al aire libre antes de que el clima cambie a lo largo del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y a la noche en Córdoba

Durante la tarde y noche, se mantendrá un cielo parcialmente nuboso, con temperaturas máximas que escalarán hasta los 21.9°C. Aunque no se espera precipitación significativa, la humedad alcanzará niveles del 54%. No olvides llevar una chaqueta ligera si vas a salir. Además, los vientos aumentarán ligeramente, alcanzando velocidades de hasta 19 km/h, por lo que te recomendamos asegurarte de que cualquier objeto ligero esté bien asegurado en el exterior.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 26 de octubre de 2025

La salida del sol está programada para las 08:12, y se pondrá a las 18:21. Serán momentos ideales para observar los colores del atardecer.