Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este domingo 26 de octubre de 2025
Hoy en Santa Cruz, el clima presenta características de un día parcialmente nuboso, con una temperatura mínima de 3.4°C que subirá a una máxima de 7.3°C. Se esperan vientos fuertes a lo largo del día con una velocidad media de 25 km/h. La humedad es considerable, alcanzando un pico de 95%.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz
Durante la tarde y noche, las condiciones climáticas se mantendrán nubladas con la posibilidad de lluvias ligeras en algunas áreas. El viento continuará soplando a un ritmo significativo. Es importante que se tomen precauciones mientras se encuentra al aire libre, dada la alta humedad y los fuertes vientos previstos.
En cuanto a las observaciones astronómicas, se espera que el sol salga aproximadamente a las 09:40 am y se ponga a las 17:34 pm, proporcionando un marco adecuado para quienes planean actividades al aire libre.