Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este domingo 26 de octubre de 2025

Clima Regional

Hoy en Santa Cruz, el clima presenta características de un día parcialmente nuboso, con una temperatura mínima de 3.4°C que subirá a una máxima de 7.3°C. Se esperan vientos fuertes a lo largo del día con una velocidad media de 25 km/h. La humedad es considerable, alcanzando un pico de 95%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Durante la tarde y noche, las condiciones climáticas se mantendrán nubladas con la posibilidad de lluvias ligeras en algunas áreas. El viento continuará soplando a un ritmo significativo. Es importante que se tomen precauciones mientras se encuentra al aire libre, dada la alta humedad y los fuertes vientos previstos.

En cuanto a las observaciones astronómicas, se espera que el sol salga aproximadamente a las 09:40 am y se ponga a las 17:34 pm, proporcionando un marco adecuado para quienes planean actividades al aire libre.